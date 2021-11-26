Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам

Женщины активнее мужчин страхуют потерю дохода с процентов по вкладам на случай досрочного расторжения договора банковского вклада, выяснили эксперты АО СК "РСХБ-Страхование". Среди пользователей такого предложения 63,2% женщин и только 36,8% мужчин. При этом наиболее активно программой страхования, позволяющей не терять прибыль с вложений, интересуются клиенты в возрасте 55 лет и старше.
АО СК "РСХБ-Страхование" за девять месяцев реализовало более 17 тыс. полисов, обеспечивающих страхование процентов по вкладам. Почти 2/3 из них приобрели женщины. Как полагают эксперты, это может быть связано с тем, что женщины меньше мужчин готовы рисковать и стремятся защитить себя от возможных потерь.
"Вклад сам по себе достаточно стабильный и наименее рискованный инструмент, позволяющий приумножить личный капитал. Им интересуются люди, стремящиеся к определенности. Однако в жизни может произойти всякое, и бывают случаи, когда вклад необходимо закрыть досрочно. Именно от таких ситуаций защищает страхование процентов по вкладам, ведь оно позволяет гарантировать доход, несмотря на потерю права получения начисленных процентов из-за досрочного расторжения договора по инициативе клиента", — отмечает Директор департамента банковского страхования АО СК "РСХБ-Страхование" Владислав Корнеев.
При этом в возрастной структуре клиентов, пожелавших застраховать свою прибыль, преобладают люди в возрасте 55 лет и старше — 79%. Второй по численности возрастной категорией стали клиенты 40-49 лет — около 8%, примерно по 5% процентов составили категории 30-39 лет и 50-54 года. Наименьший интерес к предложению проявили потребители в возрасте 20 лет и моложе (0,2%), а также 20-29 лет — около 2%. Причем эта динамика справедлива как для женщин, так и для мужчин.
Самые страхующиеся регионы
В первую пятерку регионов по количеству заключенных договоров страхования процентов по вкладам вошли Волгоградская (6,8% от общего числа заключенных договоров), Курская (6,2%), Ивановская (5,3%), а также Белгородская (5,1%) и Пензенская области (4,4%).
Что касается стоимости, то полисы с бОльшей суммой покрытия покупают жители населенных пунктов с численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Чаще всего такие полисы приобретали в Республике Адыгее, Хабаровском крае, Ростовской области, а также Сахалинской и Архангельской областях.
Пики продаж страхового продукта пришлись на март и сентябрь 2021 года.
О защите процентов по вкладам
Россельхозбанк совместно с АО СК "РСХБ-Страхование" запустил продажи страхового продукта "Защита процентов по вкладам" в январе 2021 г. Он позволяет компенсировать клиентам потерю дохода по всем договорам срочных банковских вкладов в случае вынужденного досрочного расторжения договора по ряду причин.
Оформление страхового полиса доступно во всех отделениях Россельхозбанка. Страхование распространяется на все договоры срочных банковских вкладов, заключенные страхователем с Россельхозбанком. По количеству вкладов или страховых случаев ограничение не установлено. Срок страхования процентов по вкладу составляет 1 год. Стоимость полиса — от 3 000 рублей. Максимальная сумма страховой выплаты (размер неполученных процентов при досрочном закрытии вклада) — 300 000 рублей.
Страховым случаем признается досрочное расторжение договора банковского вклада по следующим причинам: утрата недвижимого имущества, являющегося местом проживания/регистрации вкладчика, по любым причинам или повреждение в результате пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств; утрата или угон транспортного средства, находящегося в собственности вкладчика; утрата права собственности на недвижимое имущество, находящееся в собственности застрахованного лица, в результате вступившего в законную силу решения суда, потеря вкладчиком работы; установление вкладчику или его близкому родственнику инвалидности в результате несчастного случая или смерть близкого родственника вкладчика или вкладчика.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.