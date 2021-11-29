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Образование Общество

Самарским школьникам рассказали, как и кто создает компьютерные игры

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялся традиционный "Урок цифры" в рамках Всероссийского образовательного проекта. В нем участвовали ученики восьмых классов пяти самарских школ, в том числе гимназии №3, Технического лицея.

На "Уроке цифры" ребятам рассказали о пользе компьютерных игр, а также о том, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом.

"Игровой процесс все больше сплетается с образовательным: сейчас в игровой форме учат иностранные языки, оттачивают навыки мелкой моторики, ребята с ограниченными возможностями здоровья могут при помощи виртуальной реальности лечить те или иные недуги… Поэтому игра - это путь в будущее, это выбор профессии. Но, главное, игра - это хорошая форма получения новых знаний и навыков", - сообщил школьникам руководитель "Проектного офиса цифрового развития Самарской области" Дмитрий Камынин.

Также школьникам рассказали об этапах создания и продвижения игр, о том, каких специалистов, в том числе гуманитарного профиля, привлекают к работе.

"При создании компьютерной игры сегодня задействуют не только программистов, но и дизайнеров, сценаристов, то есть  большое количество специалистов из разных сфер деятельности вовлечены в этот увлекательный процесс, в игровую индустрию", - пояснил Дмитрий Камынин.

Также была затронута и тема информационной безопасности в Сети и возможные "уловки", на которые не нужно попадаться, скачивая тот или иной развлекательный контент.

Основная цель проведения "Урока цифры" - формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.

Самарская область - один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в ТОП-5 в России.

"Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT", - отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

"Ребята с интересом узнали о новых профессиях, которые связаны с IT-индустрией, так как это направление развивается очень быстро. Создание игр - это вообще очень интересно и увлекательно, найти себя в этой сфере может любой школьник", - сообщил по итогам "Урока цифры" директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". В течение трех лет "Уроки цифры" проводят ведущие российские технологические компании. В прошлом учебном году "Урок цифры" охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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