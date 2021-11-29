Самарским школьникам рассказали, как и кто создает компьютерные игры

В Самарской области состоялся традиционный "Урок цифры" в рамках Всероссийского образовательного проекта. В нем участвовали ученики восьмых классов пяти самарских школ, в том числе гимназии №3, Технического лицея.

На "Уроке цифры" ребятам рассказали о пользе компьютерных игр, а также о том, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом.

"Игровой процесс все больше сплетается с образовательным: сейчас в игровой форме учат иностранные языки, оттачивают навыки мелкой моторики, ребята с ограниченными возможностями здоровья могут при помощи виртуальной реальности лечить те или иные недуги… Поэтому игра - это путь в будущее, это выбор профессии. Но, главное, игра - это хорошая форма получения новых знаний и навыков", - сообщил школьникам руководитель "Проектного офиса цифрового развития Самарской области" Дмитрий Камынин.

Также школьникам рассказали об этапах создания и продвижения игр, о том, каких специалистов, в том числе гуманитарного профиля, привлекают к работе.

"При создании компьютерной игры сегодня задействуют не только программистов, но и дизайнеров, сценаристов, то есть большое количество специалистов из разных сфер деятельности вовлечены в этот увлекательный процесс, в игровую индустрию", - пояснил Дмитрий Камынин.

Также была затронута и тема информационной безопасности в Сети и возможные "уловки", на которые не нужно попадаться, скачивая тот или иной развлекательный контент.

Основная цель проведения "Урока цифры" - формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.

Самарская область - один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в ТОП-5 в России.

"Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT", - отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

"Ребята с интересом узнали о новых профессиях, которые связаны с IT-индустрией, так как это направление развивается очень быстро. Создание игр - это вообще очень интересно и увлекательно, найти себя в этой сфере может любой школьник", - сообщил по итогам "Урока цифры" директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.