"Автобан": новые цифровые решения и проверенное качество

На Транспортной неделе 2021 — крупнейшем отраслевом форуме страны, определяющем ключевые направления развития на ближайшие десятилетия, — генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев презентовал министру транспорта РФ Виталию Савельеву уникальную цифровую систему "Преон".

Цифровая система "Преон"

Во время выставки "Транспорт России" стенд "Автобана" не остался без внимания: глава холдинга Алексей Андреев рассказал министру транспорта РФ Виталию Савельеву об уникальной цифровой платформе, аналогов которой нет на рынке — информационной системе "Преон".

Известно, что почти половину времени инвестиционно-строительного цикла занимает получение исходно-разрешительной документации. И все взаимодействие участников до сих пор происходит по старинке — на бумаге либо в нередактируемом электронном виде. "Преон" объединит на единой цифровой платформе всех участников строительного процесса. За пару кликов доступ к документу будут иметь все заинтересованные стороны — от заказчиков и регулирующих органов до проектировщиков и субподрядчиков. Это не только повысит контроль, своевременность и точность обрабатываемой информации, но и выведет на новый уровень все бизнес-процессы строительных компаний. Перевод нормативно-технических и правоустанавливающих документов в электронный вид сократит в разы сроки всех согласований. Это выведет на принципиально новый уровень качество планирования, управления и учета на всем жизненном цикле объекта.

О придорожном сервисе замолвите слово

В рамках Транспортной недели 2021 "Автобан" подписал трехстороннее соглашение со СБЕРом и Госкомпанией "Автодор" о стратегическом сотрудничестве в сфере развития объектов придорожного сервиса. Повышение качества дорог и дорожной инфраструктуры открывает новые возможности для развития придорожных территорий. "Мы пока еще прилично отстаем от развитых стран, и этот разрыв необходимо ликвидировать, — считает Алексей Андреев. — Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для мелкого, среднего и крупного бизнеса".

Кроме того, что придорожные территории — отличное место для открытия крупных логистических центров и небольших кафе, автомастерских и заправок, мотелей и магазинов, это еще и новые рабочие места, и налоги. Прошли те времена, когда на сотне километров стояло две-три бензозаправки. Людям важна придорожная инфраструктура, которая обеспечит комфорт в удовлетворении базовых потребностей в еде, медицинской помощи, отдыхе, ночлеге. Благоустройство придорожных территорий становится неотъемлемой частью дорожного строительства и своеобразным пропуском в транспортную систему России. Разработкой нормативного регулирования благоустройства придорожных зон, которое определит, как сделать новую магистраль максимально удобной и комфортной для транзитных водителей и местных жителей, "Автобан" и займется вместе со СБЕРом и "Автодором".

Устойчивая бизнес-модель

В прошлом году, несмотря на введенные из-за пандемии ограничения и неизбежный рост расходов, свои главные объекты компания сдала вовремя, а некоторые даже досрочно. Успешно завершены ЦКАД-3 и ЦКАД-4, общая стоимость которых перекрывает два годовых дохода холдинга и составляет 180 млрд рублей. Закончена реконструкция участка на М-8 "Холмогоры". Получены контракты на строительство четвертого и шестого этапов скоростной магистрали М-12 "Москва — Казань". Продолжаются работы на федеральной трассе М-5 "Урал" в Московской области и М-4 в Тульской области, автомобильной дороге в Республике Коми и автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Сегодня "Автобан" прочно закрепил за собой 5 ключевых компетенций: дорожное строительство, проекты ГЧП, инвестирование, инжиниринг и эксплуатация дорог. А чтобы снизить риски, связанные со строительством, и создать более устойчивую бизнес-модель, холдинг активно занимается финансовой деятельностью, участвуя в операциях на фондовом рынке. Как показало время, это гармонизирует бизнес-модель и делает бизнес более привлекательным для инвесторов.

"Повышение финансовой устойчивости холдинга отметили финансовые аналитики, — сказал Алексей Андреев. — Moodyʼs Investors Service улучшило прогноз рейтинга холдинга "Автобан" со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне B1. Российское кредитное рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") повысило рейтинг холдинга "Автобан" до уровня "ruA", рейтинговое агентство АКРА — до уровня А-(ru)".

Обход Тольятти

О строительстве дороги в обход Тольятти стоит сказать особо. Во-первых, проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. В прошлом году "Автобан" вышел на стройплощадку длиной почти в 100 км. Амбициозный для Самарской области проект — стокилометровый обход Тольятти, станет частью транснационального коридора "Европа — Западный Китай". В ближайшие три-четыре года он будет самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства. После завершения строительства Самарская область получит современную четырехполосную трассу протяженностью 99,3 км категории I-Б.

Работы на этом объекте ведутся в круглосуточном режиме без праздников и выходных. Предстоит не только построить автодорогу по европейским стандартам с 37-ю искусственными сооружениями — мостовыми переходами через речки и путепроводами, но и мост через Волгу в районе села Климовка. Работы развернуты на всем протяжении дороги и на возведении моста. В них занято более 1300 человек и почти 500 единиц дорожно-строительной техники.

Уникальность проекта состоит в возведении внеклассного моста через Волгу длиной более 3,6–3,7 км сложной конструкции, а также в применении нового асфальтобетонного покрытия. Впервые в России оно будет применено на всем протяжении объекта, что существенно улучшит качество дороги, которая имеет гарантийный срок эксплуатации 20 лет. Новая дорога разгрузит трассу М5, уменьшит нагрузку на ГЭС и снизит аварийность. Ввод объекта планируется в конце 2023 года.