"Крылья Советов" арендовали полузащитника Ильзата Ахметова

"Крылья Советов" и "Зенит" договорились об аренде 27-летнего полузащитника Ильзата Ахметова до конца сезона 2025/26. Футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77.
Ильзат начал заниматься футболом в Киргизии. В школьные годы он переехал в Тольятти, где поступил в Академию имени Юрия Коноплева. Позднее выступал за "Рубин", московский ЦСКА, "Краснодар".
Ахметов имеет опыт выступлений за юношеские, молодежную и основную сборную России.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.