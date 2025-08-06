"Крылья Советов" арендовали полузащитника Ильзата Ахметова

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"Крылья Советов" и "Зенит" договорились об аренде 27-летнего полузащитника Ильзата Ахметова до конца сезона 2025/26. Футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77.

Фото: ПФК "Крылья Советов"