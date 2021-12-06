Самарцев приглашают принять участие в создании арт-объекта, посвященного фестивалю "Российская студенческая весна"

Стартовало общественное обсуждение смыслового наполнения нового арт-объекта, посвященного ХХХ Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна".
Напомним, что Самарская область является Родиной студенческой весны. Именно в нашем регионе в 1992 году было инициировано проведение всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. На первый фестиваль в мае 1993 года в губернию съехались 260 участников из 16 российских городов. В течение шести лет подряд Самара являлась столицей Российской студенческой весны.
В 2002 г. на Х юбилейный фестиваль в областную столицу съехались более 900 студентов, а жюри возглавил народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон.
В прошлом году самарское студенчество обратилось к Дмитрию Азарову с предложением финал юбилейной всероссийской студвесны провести в нашем регионе. Глава региона инициативу поддержал и оказал необходимую помощь в том, чтобы заявка была подготовлена и получила дальнейшее одобрение на федеральном уровне.
Поэтому символично, что в 2022 г. ХХХ юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" вновь пройдет на самарской земле и станет уникальным в своем роде!
Самару поистине считают первопроходцем в студенческом творчестве. Молодое поколение стремится быть первооткрывателями. Установка нового арт-объекта на одной из городских площадей позволит не только увековечить значимое для региона историческое событие, но и будет способствовать сохранению ценностей и добрых традиций. Считаю, что арт-объект, который будет отражать определенный посыл и идею, должен стать центром притяжения молодежи", — пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Высказать свое мнение о студенческой весне, а также главных критериях, которым должен соответствовать новый арт-объект, все желающие могут до 24.12.2021, заполнив форму по ссылке https://vk.cc/c8z9cD.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.