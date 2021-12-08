В Самарской области создан оперштаб по бродячим животным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
"Штаб сформирован в целях принятия оперативных решений в штатных и нештатных ситуациях в рамках мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории региона", — говорится в документе.
Также в задачи штаба входит координация взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления в период осуществления мероприятий в области обращения с бездомными животными, осуществление контроля и управления за данными мероприятиями, а также эффективности освоения трат на них.
Заседания штаба буду проводиться еженедельно, а при необходимости чаще. Решения будут приниматься простым большинством голосов.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.