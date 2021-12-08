В Самарской области создан оперштаб по бродячим животным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Штаб сформирован в целях принятия оперативных решений в штатных и нештатных ситуациях в рамках мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории региона", — говорится в документе.

Также в задачи штаба входит координация взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления в период осуществления мероприятий в области обращения с бездомными животными, осуществление контроля и управления за данными мероприятиями, а также эффективности освоения трат на них.

Заседания штаба буду проводиться еженедельно, а при необходимости чаще. Решения будут приниматься простым большинством голосов.