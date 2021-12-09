Водоснабжение в домах 5 тыс. самарцев восстановлено

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Утечка трубопровода холодного водоснабжения на ул. Гагарина в Самаре, где в ночь на четверг произошла утечка, ликвидирована, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.