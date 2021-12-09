В самарских школах на карантин перевели 261 класс

В школах Самары 261 класс перевели на карантин, сообщил исполняющий обязанности руководителя городского департамента образования Илья Осипов в ходе городского оперштаба. Из них по причине ОРВИ закрыто 173 класса, из-за COVID-19 - 88. Для этих детей организовано дистанционное обучение.

По причине заболевания в общеобразовательных учреждениях отсутствует 13586 детей, что составляет 11,1% от общего числа. Наибольший рост заболеваемости на этой неделе зафиксирован у детей 5-9 классов, количество заболевших увеличились на 63%.

Число воспитанников, не посещающих детские сады на этой неделе, составило 4935 человека. На карантин закрыто всего 17 групп. Среди работников образовательной сферы 937 человек отсутствуют по причине болезни, из них новая коронавирусная инфекция была выявлена у 77. Илья Осипов отметил, что рост заболеваемости среди детей в 5-9 классах обусловлен тем, что две недели назад дети перешли с дистанционного на очное обучение.

"Сегодня вход в образовательные учреждения осуществляется с применением термометрии. Родителям учеников вход запрещен. С этой недели департаментом образования будет организован мониторинг в школах и детских садах за соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Данные меры позволят избежать высокой заболеваемости и сохранят ее на относительно безопасном уровне", - пояснил Илья Осипов.