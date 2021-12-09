В самарских школах на карантин перевели 261 класс

В школах Самары 261 класс перевели на карантин, сообщил исполняющий обязанности руководителя городского департамента образования Илья Осипов в ходе городского оперштаба. Из них по причине ОРВИ закрыто 173 класса, из-за COVID-19 - 88. Для этих детей организовано дистанционное обучение.
По причине заболевания в общеобразовательных учреждениях отсутствует 13586 детей, что составляет 11,1% от общего числа. Наибольший рост заболеваемости на этой неделе зафиксирован у детей 5-9 классов, количество заболевших увеличились на 63%.
Число воспитанников, не посещающих детские сады на этой неделе, составило 4935 человека. На карантин закрыто всего 17 групп. Среди работников образовательной сферы 937 человек отсутствуют по причине болезни, из них новая коронавирусная инфекция была выявлена у 77. Илья Осипов отметил, что рост заболеваемости среди детей в 5-9 классах обусловлен тем, что две недели назад дети перешли с дистанционного на очное обучение.
"Сегодня вход в образовательные учреждения осуществляется с применением термометрии. Родителям учеников вход запрещен. С этой недели департаментом образования будет организован мониторинг в школах и детских садах за соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Данные меры позволят избежать высокой заболеваемости и сохранят ее на относительно безопасном уровне", - пояснил Илья Осипов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.