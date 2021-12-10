Оператор билайн получил премию Рунета за внедрение Мобильного ID

Оператор билайн стал обладателем премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" за внедрение Мобильного ID как универсального и безопасного метода идентификации и аутентификации на различных интернет-ресурсах.

Мобильный ID — по умолчанию доступный для любого абонента "большой четверки" и удобный способ входа, который позволит забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности. Современное решение, созданное на базе технологий Mobile Connect GSMA, позволяет пользователям при помощи номера мобильного телефона быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах: как в digital, так и в реальном мире.

"Многофакторная идентификация — это общая головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей. Именно из-за компрометации учетных записей происходит огромное количество киберпреступлений, кража данных, манипуляций с ними. У среднего пользователя сегодня 27 аккаунтов и всего 3 пароля на все. И далеко не все бизнесы могут защищать свои данные, как это делают ведущие игроки рынка.

При этом мы живем в мире, в котором практически не осталось людей без смартфона в кармане, поэтому странно не использовать девайс, который всегда с тобой, в качестве единой безопасной учетной записи, являющейся альтернативой всем парам логин-пароль, картам лояльности и ключам, как электронным, так и обычным. Мы гордимся, что стали пионерами рынка в сфере сквозной многофакторной идентификации при помощи мобильных устройств. Еще многое предстоит сделать, но получение премии Рунета — верное доказательство, что мы идем в правильном направлении и наши усилия замечены", — исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн Евгений Черешнев.

Помимо билайна, в шорт лист премии Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации" попали: ООО "Техкомпания Хуавэй", Skillbox, ГК "Иннотех", АНО "Национальные приоритеты", CloudPayments, ООО "Промобот", Gett, SberDevices // Rambler& Co, "Лента.ру".

Премия Рунета — это ежегодный конкурс и общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров рынка информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).