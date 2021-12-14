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Власть и политика

Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срок действия отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19 сократили с 72 до 48 часов. Такие изменения были внесены главным санитарным врачом РФ и поддержаны на территории Самарской области постановлением губернатора Дмитрия Азарова.

Меры принимаются для предотвращения риска распространения штамма "омикрон".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

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Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

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