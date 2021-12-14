Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов

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Срок действия отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19 сократили с 72 до 48 часов. Такие изменения были внесены главным санитарным врачом РФ и поддержаны на территории Самарской области постановлением губернатора Дмитрия Азарова.