В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодежью

В понедельник, 13 декабря, начал свою работу семинар-совещание для руководителей и специалистов сферы государственной молодежной политики в Самарской области.

Ежегодно представители всех 37 муниципальных образований региона встречаются, чтобы подвести итоги совместной работы за год, поделиться передовым опытом, обозначить приоритеты.

Напомним, самарский регион является одним из лидеров в стране в развитии добровольчества. Лидирующие позиции занимает губерния и в части реализации федерального проекта "Социальная активность".

В рамках семинара участники обсудили основные направления в реализации молодежной политики, остановились на самых знаковых инициативах и практиках региона, опыт которых рекомендован к тиражированию в других субъектах. Уникальным опытом для региона является сформированный патриотический кластер на базе Окружного дома Офицеров самарского гарнизона, осуществляющий свою деятельность по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Благодаря совместной работе Окружной дом Офицеров стал фундаментом для целого ряда патриотических объединений. Безусловно, такая практика благотворно влияет на их деятельность, способствует созданию новых проектов. Так, например, у Волонтеров Победы появилась возможность общаться с поисковиками и реализовывать совместные мероприятия", — отметил Сергей Бурцев.

Открытие совещания началось с церемонии награждения победителей конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики "Молодежка 63" и регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

"Сегодня мы проводим традиционный семинар, чтобы подвести итоги 2021 года и выстроить планы на будущее, определить ключевые задачи. Следующий год для Самарской области будет очень интересным, насыщенным яркими и красочными событиями. Во-первых, пройдет юбилейный XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Свое десятилетие будет отмечать молодежный форум "iВолга". Поэтому, конечно же, для таких крупных мероприятий нужна слаженная командная работа", — обратился к участникам мероприятия заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

На протяжении нескольких дней специалистов, работающих с молодежью, ждет насыщенная образовательная программа, обсуждение актуальных вопросов, нетворкинг-сессия, а также участие в международном форуме "Волонтеры Победы".

Семинар с руководителями и специалистами сферы государственной молодежной политики в Самарской области продлится до 15 декабря.