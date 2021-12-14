В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодежью

В понедельник, 13 декабря, начал свою работу семинар-совещание для руководителей и специалистов сферы государственной молодежной политики в Самарской области.
Ежегодно представители всех 37 муниципальных образований региона встречаются, чтобы подвести итоги совместной работы за год, поделиться передовым опытом, обозначить приоритеты.
Напомним, самарский регион является одним из лидеров в стране в развитии добровольчества. Лидирующие позиции занимает губерния и в части реализации федерального проекта "Социальная активность".
В рамках семинара участники обсудили основные направления в реализации молодежной политики, остановились на самых знаковых инициативах и практиках региона, опыт которых рекомендован к тиражированию в других субъектах. Уникальным опытом для региона является сформированный патриотический кластер на базе Окружного дома Офицеров самарского гарнизона, осуществляющий свою деятельность по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Благодаря совместной работе Окружной дом Офицеров стал фундаментом для целого ряда патриотических объединений. Безусловно, такая практика благотворно влияет на их деятельность, способствует созданию новых проектов. Так, например, у Волонтеров Победы появилась возможность общаться с поисковиками и реализовывать совместные мероприятия", — отметил Сергей Бурцев.
Открытие совещания началось с церемонии награждения победителей конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики "Молодежка 63" и регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".
"Сегодня мы проводим традиционный семинар, чтобы подвести итоги 2021 года и выстроить планы на будущее, определить ключевые задачи. Следующий год для Самарской области будет очень интересным, насыщенным яркими и красочными событиями. Во-первых, пройдет юбилейный XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Свое десятилетие будет отмечать молодежный форум "iВолга". Поэтому, конечно же, для таких крупных мероприятий нужна слаженная командная работа", — обратился к участникам мероприятия заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
На протяжении нескольких дней специалистов, работающих с молодежью, ждет насыщенная образовательная программа, обсуждение актуальных вопросов, нетворкинг-сессия, а также участие в международном форуме "Волонтеры Победы".
Семинар с руководителями и специалистами сферы государственной молодежной политики в Самарской области продлится до 15 декабря.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.