В Самаре в суд передали дело об экстремистских материалах в соцсетях

В Центральный окружной военный суд передали материалы уголовного дела жителя Самарской области, обвиняемого в экстремизме. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Подозреваемого задержали в феврале 2021 года. По версии следствия, на своей странице в соцсети он размещал материалы, содержащие публичные призывы к террористической деятельности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") и по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").