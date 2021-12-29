До 30 декабря работает тестовый вечерний рейс автобуса № 127 "Самара - Новокуйбышевск"

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Администрация города Новокуйбышевск продолжает взаимодействие с областным минтрансом по организации межмуниципальных перевозок и до 30 декабря организован рейс автобуса № 127 в 21:00 из Самары.