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Общество

В новогоднюю ночь в Самаре салюты прогремят над площадью Куйбышева и "Солидарность Ареной"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогоднюю ночь в Самаре пройдут народные гуляния на площади имени Куйбышева и на площадке около стадиона "Солидарность Самара Арена". В Тольятти будет три крупных площадки.

Множество украшений и ярких огней, нарядные елочки и ледяные скульптуры на площади имени Куйбышева, катки, катания на лошадях, солидные Деды Морозы и очаровательные Снегурочки. А также концерт с участием лучших местных артистов и веселые народные гулянья.

Интерактивные экраны будут транслировать значимые события уходящего года и мультфильмы для детей. Еще на одном экране, в центре площади, в новогоднюю ночь можно будет увидеть видеопоздравления от губернатора и президента страны. Начало года ознаменуется ярким фейерверком, веселить публику на праздничных площадках до утра будут концерты.

На площадке около стадиона "Солидарность Самара Арена" откроется ярмарка. А в новогоднюю ночь пройдет концерт, будут всевозможные зимние забавы и спортивные соревнования для всех желающих.
Здесь самарцев ждет резиденция Снегурочки, веселые конкурсы и любимые артисты. А сразу после новогоднего выступления президента над стадионом прогремит яркий салют.

Чтобы отметить главный праздник года смог каждый, во всех районах Самары, на площадях и в парках в ночь с 31 декабря на 1 января устроят народные гулянья с хороводами у елок, концертами, дискотеками и зимними забавами.

В Тольятти на Новый год-2022 можно сходить на одну из елок, которые есть в каждом районе города. В центре празднование будет проводиться около Дворца культуры, в Комсомольском районе - около "Ракеты", в Автозаводском - перед ТРК "Русь". Площади будут озарены светом елочных огоньков, а семьи с детьми и молодежь смогут поиграть и поучаствовать в конкурсах.

В новогоднюю ночь-2022 жителей города будут развлекать Дед Мороз со Снегурочкой. Также ожидаются праздничные ярмарки. На центральной же площади будут не только гулянья, но и концерт.

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