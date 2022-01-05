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Волонтеры "Единой России" помогли врачам

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги акции "Заботимся о тех, кто заботится о нас", инициирована в ноябре секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.

Фото: samara.er.ru

В течение двух месяцев 20 волонтеров работали в 10 круглосуточных пунктах вакцинации. Как говорят медики, основный наплыв людей наблюдался с семи вечера до часу ночи. Поэтому активисты в это время помогали врачам: измеряли температуру, заполняли документы, показывали расположение прививочных кабинетов. После инструктажа ребята вносили медданные в журнал регистрации — процедура не сложная, но у медсестер отнимает очень много времени.

"Одним из сложных и напряженных направлений в оказании медицинской помощи нашему населению является вакцинация, а именно ночная вакцинация. И также хочется поблагодарить "Единую Россию" за предоставление волонтеров для проведения ночной вакцинации. То есть волонтеры помогали в оформлении медицинской документации, помогали в маршрутизации пациентов. Это нам оказало тоже огромное содействие", — отметила заведующая отделением медицинской профилактики городской больницы № 6 Екатерина Морозова.

Помимо этого, за медицинскими учреждениями партия закрепила автоволонтеров, которые тоже активно помогали врачам и снижали нагрузку на медиков.

"Хочется выразить особую благодарность "Единой России" за предоставление нам, амбулаторному звену, волонтеров-водителей вместе с машинами. Они нам оказали огромную поддержку в оказании медицинской помощи пациентам с температурой на дому. Помогали врачам попадать на адрес, вовремя и с удобствами. Благодаря предоставлению водителей с машиной мы успевали охватить большее количество пациентов, объехать, оказать помощь, доставить медикаменты, кроме того, взять ПЦР, естественно, нам это очень помогло", — рассказывает Екатерина Морозова.

Важная миссия добровольцев — поддержка медиков. Ежедневно на круглосуточные пункты вакцинации волонтеры "ЕР" доставляли фрукты, сладости, чай, кофе, пирожки, чтобы скрасить несколько минут перерыва на ночном дежурстве.

"Хочу выразить слова благодарности партии "Единая Россия" за поддержку, помощь волонтеров, и, конечно, за ежедневные презенты", — поделилась врач одного из пунктов вакцинации.

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