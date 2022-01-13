Мэрия Новокуйбышевска объяснила инициативу по сбору данных о невакцинированных родственниках школьников

Администрация Новокуйбышевска взяла на себя ответственность за сбор сведений о вакцинации от коронавируса родственников учащихся городских школ, сообщив об этом через официальный аккаунт в Twitter в среду, 12 января.

По словам чиновников, "городской штаб решил рекомендовать провести мониторинг в школах на предмет выявления детей, воспитывающихся в семьях, где есть непривитые родственники". Это необходимо в целях профилактики заболеваемости среди школьников и составления паспортов здоровья классов.

Свою инициативу они объяснили тем, что школы являются общественными объектами и непривитые родители и люди старшего поколения, провожающие и встречающие детей в школах, потенциально могут стать причиной массовых заболеваний, подчеркнув, что мониторинг проводится исключительно на добровольной основе.

Разъяснения были опубликованы в ответ на обращения родителей учеников, которые интересуются, как дальше будет использована полученная информация и какие санкции планируются в отношении тех, кто откажется участвовать в мониторинге или окажется непривитым.

"Допустим, дети напишут, что все их родственники вакцинированы или переболели, - штаб поверит на слово или будет проверять каждого анкетируемого? И главный вопрос - является ли данная информация персональными данными?" - спрашивают пользователи "Твиттера", сомневаясь в целесообразности данной инициативы и соотнося ее с воспитанием новых "Павликов Морозовых".

Ранее в соцсетях появлялась информация, что данные о вакцинации в семьях собирают и у школьников областного центра. Редакция обратилась в мэрию Самары - не выходили ли они с аналогичными рекомендациями к руководству городских школ? Ответа на момент публикации получить не удалось.

Председатель Самарского областного родительского комитета "Доверие" Оксана Горбай ответила, что она пока не готова комментировать информацию о сборе сведений, так как по самарским школам у нее таких данных нет.

Министерство образования и науки Самарской области через Twitter уже открестилось от происходящего, ответив пользователям, что такого распоряжения не издавало, и отправив за разъяснениями в администрацию Новокуйбышевска.