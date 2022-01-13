Мэрия Новокуйбышевска объяснила инициативу по сбору данных о невакцинированных родственниках школьников

Администрация Новокуйбышевска взяла на себя ответственность за сбор сведений о вакцинации от коронавируса родственников учащихся городских школ, сообщив об этом через официальный аккаунт в Twitter в среду, 12 января.
По словам чиновников, "городской штаб решил рекомендовать провести мониторинг в школах на предмет выявления детей, воспитывающихся в семьях, где есть непривитые родственники". Это необходимо в целях профилактики заболеваемости среди школьников и составления паспортов здоровья классов.
Свою инициативу они объяснили тем, что школы являются общественными объектами и непривитые родители и люди старшего поколения, провожающие и встречающие детей в школах, потенциально могут стать причиной массовых заболеваний, подчеркнув, что мониторинг проводится исключительно на добровольной основе.
Разъяснения были опубликованы в ответ на обращения родителей учеников, которые интересуются, как дальше будет использована полученная информация и какие санкции планируются в отношении тех, кто откажется участвовать в мониторинге или окажется непривитым.
"Допустим, дети напишут, что все их родственники вакцинированы или переболели, - штаб поверит на слово или будет проверять каждого анкетируемого? И главный вопрос - является ли данная информация персональными данными?" - спрашивают пользователи "Твиттера", сомневаясь в целесообразности данной инициативы и соотнося ее с воспитанием новых "Павликов Морозовых".
Ранее в соцсетях появлялась информация, что данные о вакцинации в семьях собирают и у школьников областного центра. Редакция обратилась в мэрию Самары - не выходили ли они с аналогичными рекомендациями к руководству городских школ? Ответа на момент публикации получить не удалось.
Председатель Самарского областного родительского комитета "Доверие" Оксана Горбай ответила, что она пока не готова комментировать информацию о сборе сведений, так как по самарским школам у нее таких данных нет.
Министерство образования и науки Самарской области через Twitter уже открестилось от происходящего, ответив пользователям, что такого распоряжения не издавало, и отправив за разъяснениями в администрацию Новокуйбышевска.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.