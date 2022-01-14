Победителям финального розыгрыша викторины "Вакцинация — это жизнь!" вручили ключи от квартиры и автомобиля

В пятницу, 14 января, были вручены ключи от новой квартиры и нового автомобиля победительницам финального розыгрыша викторины "Вакцинация — это жизнь!", который состоялся в конце декабря 2021 года.

В третьем, завершающем, розыгрыше участвовало более полумиллиона уникальных номеров, всего за время викторины обладателями ценных призов стали 3006 человек. Эти цифры убедительно доказали, что викторина "Вакцинация — это жизнь!", инициированная Общественной палатой Самарской области, министерством здравоохранения региона и поддержанная губернатором Дмитрием Азаровым, стала "народной".

Вручение суперпризов финального розыгрыша — автомобиля и квартиры — совпало с празднованием Старого Нового года. Победительницы — Фатерова Любовь из пос. Венера г. о. Похвистнево, выигравшая квартиру, и Татьяна Леонова, жительница г. Жигулевска, обладательница нового автомобиля — называли свою победу не иначе, как "новогоднее чудо". Вручала ключи победителям Наталья Виктор, главный врач самарской городской больницы № 4: "Я вручаю сегодня призы не просто победителям викторины, но прежде всего ответственным людям, которые бережно подошли к своему здоровью, здоровью окружающих, родных и близких людей. Они пришли и сделали прививку. Наши победители говорят, что их выигрыш — это сказка, чудо, я поздравляю их и хочу пожелать, чтобы такие чудеса в их жизни случались. И, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья".

24 сентября 2020 года именно Наталья Виктор сделала первую прививку от COVID-19 на территории Самарской области, дав своеобразный старт прививочной кампании в регионе. Для сына победительницы викторины Татьяны Леоновой Валерия решение родителей вакцинироваться также стало примером небезразличного отношения к своему здоровью. "Первой вакцинировалась мама, потом отец и только потом я. Конечно, они для меня стали примером, что свое здоровье беречь надо нам самим", — рассказал Валерий Леонов.

Наталья Виктор также отметила важность вакцинации и необходимость работы с населением по информированию о вакцинации: "Я как главный врач самарской городской больницы № 4, которая в своем составе имеет и поликлинику, и ковидный госпиталь, не понаслышке знаю о коронавирусе. Мы видим пациентов, которые к нам поступают, видим тяжесть их состояний. И я могу сказать, что люди привитые намного легче переносят инфекцию. Да, они заболевают, поступают к нам, но ни одного из них нет в реанимации. Пандемия новой коронавирусной инфекции всё ещё присутствует в нашей жизни, мы, к сожалению, ожидаем ещё и пятую волну — появилась новая разновидность инфекции, и в Российской Федерации уже зарегистрированы случаи "Омикрона", поэтому все лечебные учреждения Самарской области масштабно готовятся к новому витку заболеваний. Именно сейчас необходимо подумать о своем здоровье. Я призываю сделать прививку от COVID-19. А если вакцинация была пройдена более полугода назад, то прийти и сделать ревакцинацию, чтобы защитить свое здоровье, обезопасить родных и близких. Прививка — это здоровье. Это очень важно".

Для удобства жителей Самарской области в регионе работает 200 пунктов вакцинации, 10 из них — круглосуточные. На сайте областного минздрава размещена интерактивная карта, где представлены все пункты вакцинации, а также информация о наличии вакцин, которые находятся в свободном использовании.

Также в торговых центрах и других общественных местах Самарской области работают пункты экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию, где всем желающим (при предъявлении паспорта), не имеющим признаков простудного заболевания, проводят антигенные ИХА-тесты, результаты готовы через 15 минут. С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства.