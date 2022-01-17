Андрей Колядин назначен замгубернатора Ярославской области по внутренней политике

В понедельник, 17 января, в Ярославле на внеочередном заседании был озвучен новый состав и структура правительства региона. На должность замгубернатора по внутренней политике назначен Андрей Колядин.

Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник администрации президента РФ, политтехнолог Андрей Колядин ранее был также заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), а три последних года руководил внутренней политикой в Магаданской области на должности вице-губернатора.

Теперь Андрей Михайлович будет курировать департамент общественных связей, департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления, департамент региональной безопасности, управление по взаимодействию с законодательными органами, управление по противодействию коррупции, управление массовых коммуникаций, сообщает 1yar.tv.