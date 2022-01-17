Андрей Колядин назначен замгубернатора Ярославской области по внутренней политике

В понедельник, 17 января, в Ярославле на внеочередном заседании был озвучен новый состав и структура правительства региона. На должность замгубернатора по внутренней политике назначен Андрей Колядин.
Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник администрации президента РФ, политтехнолог Андрей Колядин ранее был также заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), а три последних года руководил внутренней политикой в Магаданской области на должности вице-губернатора.
Теперь Андрей Михайлович будет курировать департамент общественных связей, департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления, департамент региональной безопасности, управление по взаимодействию с законодательными органами, управление по противодействию коррупции, управление массовых коммуникаций, сообщает 1yar.tv.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная