За год уровень инфляции в регионе приблизился к 9%

Индекс потребительских цен по Самарской области в декабре 2021 г. составил 8,8% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщает Самарастат.

По сравнению с ноябрем 2021 г. официальный уровень инфляции в регионе составил 0,6%. На продовольственные товары цены повысились на 1,4%, на непродовольственные на 0,6%. Стоимость услуг незначительно понизилась — на 0,3%.

Также в службе статистики сообщили, что в прошлом году годовая инфляция оказалась ниже почти на 3%. Так, в декабре 2020 г. индекс потребительских цен составил 5,6% по сравнению с декабрем-2019.