В Самаре создадут мультимедийную выставку из 75 тыс. бабочек

На базе Самарского университета имени С. П. Королева планируется открыть мультимедийную выставку "Умный дом бабочек", на которой в цифровом формате будет представлено более 75 тыс. экземпляров бабочек, около 3500 видов со всего мира.
Такая инициатива была озвучена сегодня в ходе наблюдательного совета университета президентом вуза Виктором Сойфером и поддержана губернатором Дмитрием Азаровым. Интерактивный проект призван повысить качество образовательно-научного процесса и стать точкой притяжения жителей региона, а также туристов.
В рамках заседания совета Дмитрий Азаров акцентировал внимание участников на том, что помимо проектов авиации и ракетно-космической отрасли, где университет занимает лидирующие позиции в стране, нужно уделять пристальное внимание и другим направлениям деятельности. Например, в сфере биологии, физики, химии, краеведения и многих других — сегодня в структуру вуза входит 7 институтов, 8 факультетов, 84 кафедры.
"Важно разрабатывать и развивать проекты различных направлений. Я готов поддерживать инициативы Самарского университета", — отметил глава региона.
Президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал об одном из проектов в сфере биологии — создание выставки "Умный дом бабочек" из коллекции, которая собрана профессором кафедры экологии, ботаники и охраны природы, доктором биологических наук Сергеем Сачковым.
"Обсуждается идея полностью оцифровать эту коллекцию и создать выставку "Умный дом бабочек", чтобы можно было ознакомиться с экспонатами в цифровом формате, а с помощью виртуальной реальности посмотреть полет 3D-моделей насекомых. Это и красиво, и важно с точки зрения изучения биологии. Такая выставка интересна для всех поколений. Надеемся на Вашу поддержку в ее реализации, Дмитрий Игоревич", — сказал Виктор Сойфер.
Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН, член совета по развитию Самарского университета Геннадий Котельников отметил, что подобных коллекций в мире немного: "Потрясающая коллекция. Я был потрясен, когда ее увидел — просто красота неописуемая. Столько труда в нее вложено, столько сделано. Изучил вопрос — подобных коллекций в мире крайне мало".
Губернатор поддержал инициативу по созданию выставки "Умный дом бабочек", предложив использовать различные мультимедийные и интерактивные инструменты, чтобы сделать ее современной и максимально привлекательной как для научного сообщества, так и для всех потенциальных посетителей.
"Такие коллекции становятся точкой туристического паломничества. Если мы ее оцифруем, сделаем интерактивной, совместим биологию с технологией цифрового двойника, то это может стать завораживающим зрелищем. Давайте такую выставку сделаем, — заявил Дмитрий Азаров. — Это серьезный образовательный, научный и туристический проект. Идея имеет огромный туристический потенциал, она может стать нашей достопримечательностью".
Глава региона поручил министру образования и науки региона Виктору Акопяну взять предложение в проработку и совместно с руководством Самарского университета, областным департаментом туризма, мэрией города и другими заинтересованными сторонами подготовить подробный проект создания выставки, в том числе, продумав возможные места ее размещения и концепцию.
Добавим, что профессор, доктор биологических наук Сергей Сачков собирал свою коллекцию бабочек более 40 лет, в течении которых он занимается энтомологией. В коллекции представлены виды этих насекомых из различных регионов России, а также из более чем 150 стран Африки, Северной и Южной Америки, Южной Азии, Европы. Экспонаты собирались не только самим ученым в ходе экспедиций, но благодаря помощи коллег.
Коллекция зарегистрирована и занесена в реестр Росприроднадзора. Сегодня она служит в качестве научного фонда для исследований и демонстрационного материала во время учебных занятий. В Самарский университет для изучения коллекции Сергея Сачкова, известного в мировом сообществе энтомологов, приезжают российские и иностранные специалисты. Экземпляры коллекции очень хрупкие и требуют определенных условий хранения, утрата каждого из них — невосполнима.
Поэтому сейчас коллекция доступна только студентам биологического факультета, сотрудникам вуза и по разрешению другим специалистам. Создание цифровой выставки позволит ознакомиться с коллекцией всем желающим.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно