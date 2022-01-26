16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро "Театральная": "Реализуем давнюю мечту" Губернатор обсудил со студентами Самарского университета их научные разработки Дмитрий Азаров: "Самарская область — вне всяких сомнений студенческий регион" Дмитрий Азаров оценил возможности Дома научной коллаборации СамГТУ Дмитрий Азаров: "Самарский университет должен быть одним из драйверов развития региона"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров о строительстве станции метро "Театральная": "Реализуем давнюю мечту"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 134
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 января, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства и представители муниципальных властей.

"Реализуем давнюю мечту, давний замысел, завершая первую ветку в столице нашего региона, — отметил губернатор, особенно подчеркнув, что установлены сжатые сроки реализации проекта. — Некоторые станции метро строились годами и даже десятилетиями. У нас сроки очень жесткие: перед нами стоит задача уже в начале 2024 г. ввести объект в эксплуатацию".

В регионе наработан опыт реализации масштабных проектов в сжатые сроки. На 1,5 года раньше запланированной даты был достроен мостовой переход через реку Сок, досрочно завершен второй этап строительства мостового перехода через реку Самару, активные темпы работы взяты на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии, на год раньше срока построен и введен в эксплуатацию Дворец спорта.

Глава региона подчеркнул, что именно такой подход, на опережение, нужно применить и на этом важнейшем для города объекте, поручив также предусмотреть компенсирующие мероприятия для обеспечения комфорта горожан, предпринять дополнительные усилия по организации наземного транспорта на время строительных работ.

"Стройка значительная, затрагивающая структуру городского округа Самара, нескольких районов. Стройка, которая, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы", — акцентировал внимание губернатор.

По оценкам экспертов, новая станция метро "Театральная" должна увеличить пассажиропоток на 30%. Появление ее позволит связать "индустриальное сердце" города с историческим центром Самары, сократив время в пути до 15-20 минут.

Сложно переоценить и культурную значимость этого проекта. Станция метро "Театральная" повысит доступность для жителей даже отдаленных районов города объектов культуры и отдыха, образовательных учреждений.

Напомним, проект благодаря системной работе губернатора получил поддержку Правительства РФ — для его реализации региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 10,4 млрд рублей.

Строительство станции является частью комплексной схемы пассажирских перевозок. Запланирован целый ряд мероприятий, в том числе, связанных с организацией городского пересадочного узла.

В ходе обсуждения Дмитрий Азаров также напомнил участникам совещания, что помимо строительства метро есть обязательства по введению значительных площадей нового жилья, и эти важнейшие задачи должны быть синхронизированы и решены.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6