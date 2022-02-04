Средние классы в школах Тольятти переводят на дистанционное обучение

С 7 февраля учащиеся среднего звена школ Тольятти, за исключением выпускных классов, переводятся на дистанционное обучение. Об этом стало известно 4 февраля на заседании городского оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел глава города Николай Ренц.

В связи с ростом заболеваемости детей дата начала дополнительных каникул учащихся первых классов перенесена с 14 февраля на 7 февраля. Длительность дополнительных каникул – неделя. Учащиеся 2-4-х классов в этот период продолжают учиться в очной форме.

Учащиеся 5-8 и 10-х классов с 7 по 13 февраля переводятся на дистанционное обучение с возможностью продления такого режима учебы в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

С 5 по 13 февраля в Тольятти также вводится дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования. Дистант здесь тоже может быть продлен в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, гриппом и ОРВИ.