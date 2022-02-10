В Сызрани 26 человек тушили пожар повышенной сложности

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В среду, 9 февраля, около 19:19, начался пожар во 2-м Сердовинском переулке, 9 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.