В многоквартирных домах региона заменят больше 1,5 тыс. лифтов

В жилищном фонде Самарской области будет заменено больше 1,5 тыс. лифтов за счет федеральных средств. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 15 февраля, во время проходящей в режиме видеоконференции рабочей встречи по вопросам ЖКХ с собственниками многоквартирных домов, руководством управляющих компаний и ТСЖ, главами муниципальных образований.

"Это значительный шаг, который мы сделаем в этом году по этой очень тяжелой и застарелой проблеме. И дальше будем двигаться в этом направлении опережающими темпами", - сказал губернатор после того как на несколько минут отвлекся на телефонный разговор по этому вопросу.