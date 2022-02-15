В многоквартирных домах региона заменят больше 1,5 тыс. лифтов

В жилищном фонде Самарской области будет заменено больше 1,5 тыс. лифтов за счет федеральных средств. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 15 февраля, во время проходящей в режиме видеоконференции рабочей встречи по вопросам ЖКХ с собственниками многоквартирных домов, руководством управляющих компаний и ТСЖ, главами муниципальных образований.
"Это значительный шаг, который мы сделаем в этом году по этой очень тяжелой и застарелой проблеме. И дальше будем двигаться в этом направлении опережающими темпами", - сказал губернатор после того как на несколько минут отвлекся на телефонный разговор по этому вопросу.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно