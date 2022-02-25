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Партии Власть и политика

В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сейчас практически в каждом местном отделении партии "Единая Россия" начат сбор предметов первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса. Добровольцы волонтерского центра Тольятти помогают в пунктах временного размещения, в распределении гуманитарной помощи.

Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи, обувь и др.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.

Сбора гуманитарной помощи осуществляется по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 11, к.2.
местное отделение партии "Единая Россия". Телефон контакта: +7 8482 58 11 61.

Отметим, что в Тольятти открыт пятый пункт временного размещения для инвалидов-колясочников с сопровождающими в реабилитационном центре "Преодоление" на бульваре Буденного. Гуманитарная помощь распределяется по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Самарской области.

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