В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Сейчас практически в каждом местном отделении партии "Единая Россия" начат сбор предметов первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса. Добровольцы волонтерского центра Тольятти помогают в пунктах временного размещения, в распределении гуманитарной помощи.
Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.
В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи, обувь и др.
Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.
Сбора гуманитарной помощи осуществляется по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 11, к.2.
местное отделение партии "Единая Россия". Телефон контакта: +7 8482 58 11 61.
Отметим, что в Тольятти открыт пятый пункт временного размещения для инвалидов-колясочников с сопровождающими в реабилитационном центре "Преодоление" на бульваре Буденного. Гуманитарная помощь распределяется по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Самарской области.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!