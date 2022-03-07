Эксперты сходятся в том, что США выгоден конфликт на Украине

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в ближайшие дни. Но вторая сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить очередную встречу. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российские и международные эксперты считают, что линию Украины на переговорах определяют США, которые заинтересованы в разжигании и эскалации конфликта.

В начале февраля журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic пришла к выводу, что власти США используют украинский кризис и "российскую угрозу" в своих интересах: в частности, для продвижения американского газа на европейских рынках.

"Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем попыткой захватить денежные потоки", — рассуждала Аронофф.

Журналистка напомнила, что администрация Байдена активно поддерживает Южный газовый коридор из Азербайджана в Италию, а "газовое лобби" в США активно продвигает замену на рынке Европы российского топлива американским.

Точку зрения о том, что конфликт на Украине выгоден США, разделяют и другие эксперты. Политолог Марат Баширов убежден, что одна из целей Америки — стравить ЕС и РФ, чтобы они экономически друг друга ослабляли.

"Умные европейцы это понимали, но остановить собственные евроатлантические элиты не смогли. Европа также понесет огромный экономический ущерб и ей теперь будет трудно вырваться из-под контроля США", — прогнозирует эксперт.

Меж тем в "колыбели демократии" ситуация тоже близка к кризису. Инфляция в стране перевалила за 10% впервые за 40 лет, топливо сильно подорожало. Логично, что на этом фоне рейтинги Байдена уверенно падают. По данным AP, политику властей США на Украине поддерживают всего 26% американцев.

Действиями Белого дома недовольны и военные. Например, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что нынешний кризис на Украине — это следствие того, что Америка проигнорировала все просьбы и требования России.

"США поступили очень хитро — они столкнули Европу с Россией. Потому что Штаты должны заниматься Китаем — вот они и перепоручили Европе заниматься Россией, связать ее по рукам и ногам этой напряженностью и конфликтом, а сами освободились от этого", — говорит полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

Поссорив Европу с Россией ради своих бизнес-интересов, теперь Штаты попытаются перехватить крупные российские рынки у европейских компаний, считает эксперт.

"Штаты сделали свое грязное дело — поручили британцам, европейцам загнать нас в загончик. Они их успешно поссорили с русскими, а теперь спокойно отойдут, будут пожинать плоды. И, может быть, даже будут в обход европейцев с Россией торговать", — отмечает Безруков.

Корреспондент The American Thinker Джон Контино написал, что 9 декабря 2021 года президент Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что судьба заявки Киева на вступление в НАТО у него в руках. "Президент Байден четко дал понять, что решение о вступлении Украины в НАТО — это решение украинского народа, суверенного и независимого украинского государства, и зависит от самой Украины и членов НАТО", заявил тогда Зеленский.

"Байден не мог не знать, что членство Украины в НАТО для Путина — красная черта, за которой последует резкий ответ", — отмечает Джон Контино.

Новые раунды переговоров покажут, насколько серьезно украинскую линию контролируют из-за океана.