15 человек эвакуировали из дома в Самаре из-за загоревшейся проводки

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В среду, 9 марта, около 3:42, начался пожар в доме № 1 в Ново-Молодежном переулке в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.