Сергей Войтенко: "Россия — самодостаточная страна"

Заслуженный артист России, депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко рассказал о необходимости всеобщей поддержки президента России, импортозамещении и санкциях. Он также высказал свое отношение к спецоперации России на Украине.
Артист подчеркнул, что ситуация сложилась неординарная, но он всецело доверяет в этом вопросе Владимиру Путину.
"Я поддерживаю нашего президента и думаю, что всем сейчас необходимо это делать. Более того, считаю, что чем больше будет поддержки, в том числе эмоциональной, тем быстрее все может закончиться. Уверен и в том, что если бы украинская сторона, не демонстрирующая никакой готовности к переговорам, была более благоразумна, — все могло бы давно закончиться", — высказал свою точку зрения музыкант.
Сергей Войтенко также отметил, что российскому народу не стоит бояться зарубежных санкций. По мнению депутата, подобные ограничения лишь дадут мощный толчок для развития отечественных производителей. А образование, медицина и творчество в России всегда были и остаются на высоком уровне. И сейчас важно поддерживать своих земляков в начинаниях.
Музыкант предположил, что если бы такие же санкции применили к любой другой европейской стране, иностранцы "выкинули бы белый флаг", так как от всего этого они зависимы. Российская же экономика сможет, наоборот, "расцвести".
"Россия — самодостаточная страна, у нас много есть своего. Отключили Visa и MasterCard — у нас внедрена и показала дееспособность своя собственная платежная система. Сейчас вообще наступил рассвет для многих отраслей нашей экономики. Когда есть гигант, с которым сложно конкурировать, к рынку нет доступа. Конкретный пример: уход той же IKEA с отечественного рынка — не так плох. Российские фабрики хотели бы участвовать в продажах своей продукции мебели, но не имели возможности этого делать из-за иностранных торговых сетей. Мы все это можем тоже! И сейчас все то, что нам "отрезали", благотворно повлияет на нашу экономику, благотворнее скажется на развитии российского бизнеса", — отметил артист.
В отношении некоторых российских артистов применяют уже не просто санкции, а настоящую подлость. "Значит, будем свои таланты показывать своему народу", — высказал позицию Сергей Войтенко, добавив, что стоит обратить внимание и на другие страны, которые поддерживают Россию.
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