16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей" Губернатор Самарской области продолжит общение с земляками в своем аккаунте ВКонтакте Дмитрий Азаров решил не публиковать новости в Instagram и перешел в сеть "ВКонтакте" Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области Дмитрий Азаров о продукции самарских дизайнеров: "Нам нужны такие бренды"

Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области продолжит общение с земляками в своем аккаунте ВКонтакте

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 256
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На сегодняшний день никаких других официальных личных аккаунтов Дмитрия Азарова не создано.

Напомним, накануне глава региона принял решение выйти из Инстаграм из-за антироссийской политики компании Meta.

Все подписчики были предупреждены Дмитрием Азаровым о намерении продолжить общение на платформе ВКонтакте с указанием адреса для подписки.

"Никаких других личных аккаунтов у губернатора на сегодняшний день нет и в последние дни не создавалось. Если будет в этом необходимость, Дмитрий Игоревич сообщит об этом лично", — прокомментировали ситуацию с возможными страницами фейками в социальных сетях в депинфо Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Александр Тюрин 06 марта 2022 17:27 Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером внес предложения по функционированию экономики в период санкций

Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3