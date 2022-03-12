Губернатор Самарской области продолжит общение с земляками в своем аккаунте ВКонтакте

На сегодняшний день никаких других официальных личных аккаунтов Дмитрия Азарова не создано.

Напомним, накануне глава региона принял решение выйти из Инстаграм из-за антироссийской политики компании Meta.

Все подписчики были предупреждены Дмитрием Азаровым о намерении продолжить общение на платформе ВКонтакте с указанием адреса для подписки.

"Никаких других личных аккаунтов у губернатора на сегодняшний день нет и в последние дни не создавалось. Если будет в этом необходимость, Дмитрий Игоревич сообщит об этом лично", — прокомментировали ситуацию с возможными страницами фейками в социальных сетях в депинфо Самарской области.