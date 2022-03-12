Губернатор Самарской области продолжит общение с земляками в своем аккаунте ВКонтакте

На сегодняшний день никаких других официальных личных аккаунтов Дмитрия Азарова не создано.
Напомним, накануне глава региона принял решение выйти из Инстаграм из-за антироссийской политики компании Meta.
Все подписчики были предупреждены Дмитрием Азаровым о намерении продолжить общение на платформе ВКонтакте с указанием адреса для подписки.
"Никаких других личных аккаунтов у губернатора на сегодняшний день нет и в последние дни не создавалось. Если будет в этом необходимость, Дмитрий Игоревич сообщит об этом лично", — прокомментировали ситуацию с возможными страницами фейками в социальных сетях в депинфо Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная