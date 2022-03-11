Дмитрий Азаров решил не публиковать новости в Instagram и перешел в сеть "ВКонтакте"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров больше не будет вести страничку в Instagram и переходит в социальную сеть "ВКонтакте". Такое решение глава региона принял из‑за заявления корпорации Meta, которая разрешила экстремистские высказывания в отношении россиян.
Дмитрий Азаров написал: "На фоне последних событий, когда компания Мeta разрешила в Instagram разжигать ненависть в отношении нашей страны и российских военных, принял следующее решение: я буду публиковать новости на своей странице ВКонтакте. Для меня важно и дальше оставаться с вами на связи, как это всегда делал раньше. Там вы сможете также давать обратную связь".
Подписаться на страницу губернатора "ВКонтакте" можно здесь.
Напомним, компания Meta сняла запрет на призывы к насилию против военных России в Facebook и Instagram.
В ответ генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.
Последние комментарии
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная