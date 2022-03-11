Дмитрий Азаров решил не публиковать новости в Instagram и перешел в сеть "ВКонтакте"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров больше не будет вести страничку в Instagram и переходит в социальную сеть "ВКонтакте". Такое решение глава региона принял из‑за заявления корпорации Meta, которая разрешила экстремистские высказывания в отношении россиян.

Дмитрий Азаров написал: "На фоне последних событий, когда компания Мeta разрешила в Instagram разжигать ненависть в отношении нашей страны и российских военных, принял следующее решение: я буду публиковать новости на своей странице ВКонтакте. Для меня важно и дальше оставаться с вами на связи, как это всегда делал раньше. Там вы сможете также давать обратную связь".

Подписаться на страницу губернатора "ВКонтакте" можно здесь.

Напомним, компания Meta сняла запрет на призывы к насилию против военных России в Facebook и Instagram.

В ответ генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.