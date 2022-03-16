Жители Самарской области подготовили более 400 писем и 200 рисунков российским военным в знак поддержки

Всероссийскую акцию "Zащитникам Отечества" в регионе запустила "Единая Россия" для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

К поддержке может подключиться любой желающий житель региона - написать письмо или отправить рисунок нашим военным. Партия "Единая Россия" берет на себя задачу обеспечить доставку сообщений тем солдатам и офицерам, которые участвуют в миротворческой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Уже сейчас от жителей собрано более 400 писем и 200 рисунков.

К акции присоединились и депутаты.

"Друзья! Я обращаюсь ко всем своим подписчикам и избирателям. Российские солдаты и офицеры сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им очень важна наша поддержка, теплые слова и пожелания. Наши Вооруженные Силы сегодня находятся в эпицентре не только боевых действий - развернута мощная информационная кампания, с огромным количеством лжи и фейков, которые транслируют Украина и ее западные хозяева. Наши военные ребята должны знать, что российский народ не верит фейкам и слухам! Мы понимаем важность цели, которая достигается сейчас благодаря нашей армии. Предлагаю всем нам написать письмо, отправить рисунок или плакат военнослужащим, которые сейчас находятся на Украине. Партия "Единая Россия" берет на себя задачу обеспечить доставку этих сообщений до российских солдат и офицеров", - сказал депутат Самарской губернской думы по Кинельскому одномандатному избирательному округу №24 Александр Живайкин.

Письма могут быть в любом формате - на бумажном носителе, в электронном формате, это могут быть также детские рисунки и плакаты.

Электронные письма можно отправить на адрес ea.nechaeva@samara.er.ru, а письма на бумажном носителе, рисунки и плакаты принимаются по адресу Региональной общественной приемной партии "Единая Россия": г. Самара, ул. Революционная, 107, а также по адресам местных общественных приемных партии с пометкой "Защитникам Отечества".