Молодежь Самарской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Послы Победы 2022"

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Послы Победы 2022". Победители примут участие в организации ключевых событий празднования 77-летия Дня Победы в Москве.
Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо:
— пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф;
— снять видеоинтервью продолжительностью до 3 минут, в котором нужно ответить на два вопроса: что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе? Почему именно я должен стать победителем Всероссийского конкурса "Послы Победы";
— разместить публикацию на личной странице в социальной сети ВКонтакте с ответом на вопрос: "Как отразились события Великой Отечественной войны на моей семье?". Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу ВОД "Волонтеры Победы" и хештеги #ПослыПобеды2022, #ВолонтерыПобеды.
Конкурс проходит в несколько этапов. Прием заявок до 28 марта включительно.
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте волонтерыпобеды.рф и в официальной группе https://vk.com/vsezapobedu до 7 апреля 2022 года. Победители примут участие в качестве волонтеров в мероприятиях, проводимых в Москве в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с 7 по 10 мая 2022 года.
"Волонтеры Победы Самарской области ежегодно становятся соорганизаторами ключевых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. День Победы является одним из самых важных праздников для нашей страны. Здорово, что у наших добровольцев есть возможность помочь в организации Парада Победы в Москве. Ребята смогут не только прикоснуться к истории, но и лично отдать дань уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны", — поделился руководитель ВОД "Волонтёры Победы" в Самарской области Сергей Андриянов.
Отметим, в 2021 году в числе победителей конкурса были волонтеры Самарской губернии. Добровольцы сопровождали ветеранов, помогли в подготовке и проведении Парада Победы и других мероприятий в Москве.
"Став Послом Победы, вы обретёте множество знакомых в каждом уголке нашей Родины и бесценный опыт проведения самого масштабного Парада Победы в нашей стране. Прекрасные воспоминания останутся с вами навсегда", — рассказала Анастасия Клопова из Тольятти.
"Благодаря конкурсу "Послы Победы", вы можете лично поблагодарить свидетелей тех событий, пообщаться с ними, послушать как им было нелегко бороться за Победу, за Мир во всем мире. Узнать о героях и событиях как можно больше, чтобы потом передавать из поколения в поколения историю нашей страны", — отметил Дмитрий Анцитров из Новокуйбышевска.
Организатором конкурса выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.