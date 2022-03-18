Молодежь Самарской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Послы Победы 2022"

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Послы Победы 2022". Победители примут участие в организации ключевых событий празднования 77-летия Дня Победы в Москве.

Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо:

— пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф;

— снять видеоинтервью продолжительностью до 3 минут, в котором нужно ответить на два вопроса: что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе? Почему именно я должен стать победителем Всероссийского конкурса "Послы Победы";

— разместить публикацию на личной странице в социальной сети ВКонтакте с ответом на вопрос: "Как отразились события Великой Отечественной войны на моей семье?". Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу ВОД "Волонтеры Победы" и хештеги #ПослыПобеды2022, #ВолонтерыПобеды.

Конкурс проходит в несколько этапов. Прием заявок до 28 марта включительно.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте волонтерыпобеды.рф и в официальной группе https://vk.com/vsezapobedu до 7 апреля 2022 года. Победители примут участие в качестве волонтеров в мероприятиях, проводимых в Москве в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с 7 по 10 мая 2022 года.

"Волонтеры Победы Самарской области ежегодно становятся соорганизаторами ключевых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. День Победы является одним из самых важных праздников для нашей страны. Здорово, что у наших добровольцев есть возможность помочь в организации Парада Победы в Москве. Ребята смогут не только прикоснуться к истории, но и лично отдать дань уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны", — поделился руководитель ВОД "Волонтёры Победы" в Самарской области Сергей Андриянов.

Отметим, в 2021 году в числе победителей конкурса были волонтеры Самарской губернии. Добровольцы сопровождали ветеранов, помогли в подготовке и проведении Парада Победы и других мероприятий в Москве.

"Став Послом Победы, вы обретёте множество знакомых в каждом уголке нашей Родины и бесценный опыт проведения самого масштабного Парада Победы в нашей стране. Прекрасные воспоминания останутся с вами навсегда", — рассказала Анастасия Клопова из Тольятти.

"Благодаря конкурсу "Послы Победы", вы можете лично поблагодарить свидетелей тех событий, пообщаться с ними, послушать как им было нелегко бороться за Победу, за Мир во всем мире. Узнать о героях и событиях как можно больше, чтобы потом передавать из поколения в поколения историю нашей страны", — отметил Дмитрий Анцитров из Новокуйбышевска.

Организатором конкурса выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".