В селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево под Тольятти подтопило 276 участков

В воскресенье, 3 апреля, из-за обильного таяния снега талые воды подтопили приусадебные участки и жилые дома в двух селах Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В с. Тимофеевка подтоплено 126 участков, а в с. Нижнее Санчелеево — четыре дома и 150 участков.

Региональное МЧС сообщает об эвакуации 13 человек. Шестеро из них, в том числе двое детей находятся в пункте временного размещения. Семь человек остались у родственников. Погибших и пострадавших нет.

В районе введен режим "Повышенная готовность". Оперативной группой круглосуточно следит за обстановкой в районе.

В ликвидации подтоплений участвуют сотрудники ГУ МЧС, противопожарной службы и ПСС Самарской области. Привлечены рукавные автомобили и пожарно-насосные станции ПСП и предприятий Самарской области.

"По статистике, в данных населенных пунктах, один раз в четыре года, в апреле, происходило подтопление приусадебных участков, что является прогнозируемым явлением. Заблаговременно были проведены превентивные мероприятия, в том числе расчистка водопропускных труб, укрепление насыпной дамбы, откачка воды с использованием пожарных насосных станций, — сообщают в региональном управлении МЧС России. — Из-за интенсивных дождей, повышения дневной и ночной температуры воздуха до +10 градусов произошло обильное таяние снега на полях и повышение уровня талых вод, что привело к подтоплению приусадебных участков. В настоящее время прогнозируется положительная динамика по снижению уровня воды".