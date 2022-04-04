В селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево под Тольятти подтопило 276 участков

В воскресенье, 3 апреля, из-за обильного таяния снега талые воды подтопили приусадебные участки и жилые дома в двух селах Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В с. Тимофеевка подтоплено 126 участков, а в с. Нижнее Санчелеево — четыре дома и 150 участков.
Региональное МЧС сообщает об эвакуации 13 человек. Шестеро из них, в том числе двое детей находятся в пункте временного размещения. Семь человек остались у родственников. Погибших и пострадавших нет.
В районе введен режим "Повышенная готовность". Оперативной группой круглосуточно следит за обстановкой в районе.
В ликвидации подтоплений участвуют сотрудники ГУ МЧС, противопожарной службы и ПСС Самарской области. Привлечены рукавные автомобили и пожарно-насосные станции ПСП и предприятий Самарской области.
"По статистике, в данных населенных пунктах, один раз в четыре года, в апреле, происходило подтопление приусадебных участков, что является прогнозируемым явлением. Заблаговременно были проведены превентивные мероприятия, в том числе расчистка водопропускных труб, укрепление насыпной дамбы, откачка воды с использованием пожарных насосных станций, — сообщают в региональном управлении МЧС России. — Из-за интенсивных дождей, повышения дневной и ночной температуры воздуха до +10 градусов произошло обильное таяние снега на полях и повышение уровня талых вод, что привело к подтоплению приусадебных участков. В настоящее время прогнозируется положительная динамика по снижению уровня воды".
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!