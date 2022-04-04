Дмитрий Азаров поблагодарил спасших 12 человек с тонущего судна

Губернатор Самарской области поблагодарил земляков, спасших людей с перевернувшегося на Волге судна на воздушной подушке.
"В причинах сегодняшнего происшествия на Волге предстоит еще разобраться, дал соответствующие поручения. Но я искренне хочу поблагодарить своих земляков, которые пришли на помощь людям с пострадавшего судна на воздушной подушке. Именно благодаря быстрым и точным действиям экипажа проходившего мимо судна удалось не допустить жертв и оказать людям помощь уже в первые минуты.
Поручил подготовить информацию о гражданском судне и команде, которая оказалась рядом и спасла всех пассажиров и экипаж "Нептуна". Обязательно отметим их наградами. Это настоящие герои сегодняшнего дня! Спасибо, что оказались рядом, спасибо за спасённые жизни!", — подчеркнул глава региона.
Напомним, сегодня, 4 апреля, на Волге спасены пассажиры и экипаж судна на воздушной подушке, которое опрокинулось вблизи Рождествено. Затопление произошло в 300 метрах от берега.
По информации ГУ МСЧ по Самарской области в результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены 12 человек. Первым на помощь пришел экипаж проходившего мимо судна.
На место происшествия работают представители ГУ МЧС по Самарской области, регионального минтранса, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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