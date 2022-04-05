Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART"

Открыт прием заявок на фестиваль стрит-арта "ФормART". В этом году его тематика отражает культурное наследие народов и регионов России.

Цель — развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.

Ключевая тема фестиваля — "Сквозь время". Участникам предлагается создать стрит-арт объекты, связанные с отражением культурного наследия народов и регионов России, в одном из пяти тематических направлений: "Художественные промыслы и ремесла населения субъектов Приволжского федерального округа", "Многонациональность и этнокультурное многообразие Приволжского федерального округа", "Историческое и культурное наследие", "Традиционные художественные образы в современной стилизации" и "Этнокультурный футуризм".

Отборочный этап фестиваля пройдет с 1 апреля по 31 мая. В этот период на сайте formartpfo.ru проходит прием заявок от стрит-арт художников в возрасте от 18 до 35 лет. Заявка включает в себя заполненную на сайте анкету, а также эскиз конкурсной работы. Заявки будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных в каждом из регионов округа зданий в каждом регионе округа. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта, а победителя фестиваля определит общественное голосование осенью текущего года. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Напомним, что в прошлом году по мнению жюри, единогласно призовые места присвоены художникам из Самарской области, Республик Марий Эл и Башкортостан. Лучшими, по мнению народного жюри, стали работы Самарской и Саратовской областей, набравшие более 23 и 10 тысяч голосов соответственно. Победителем Фестиваля объявлена граффити-работа "Будущее", созданная финалистом из Самарской области Дмитрием Горшковым.

"На моем мурале изображен дирижабль, античная Венера и облака. Это означает, что мы непрерывно двигаемся вперед и берем с собой определенный опыт — это античная Венера. Облака — это настоящее. Так как мы не знаем, что с нами будет дальше. Все связано друг с другом. У меня это был первый большой опыт — рисовать на девятиэтажном здании, примерно 400 квадратных метров. У нас нельзя просто так взять и разрисовать большой фасад дома, поэтому, когда есть такая возможность, то ее не стоит упускать", — рассказал Дмитрий Горшков.

Фестиваль стрит-арта "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.