Самарский "Маяк" отметил свое 12-летие финалом акции "Мы вместе"

Самарские голоса звучат в эфире легендарной радиостанции на волне 92,1 FM уже 12 лет. Это самый молодой, яркий и энергичный ресурс ГТРК "Самара" — радиостанция, которая умеет удивлять и вдохновлять, одновременно размышляя на самые серьезные темы.

"Коллектив, который работает в ГТРК "Самара", сделал все, чтобы "Маяк" стал одной из самых популярных радиостанций в Самарской области. 12-ть лет — это важный жизненный цикл, уверен, что "Маяк" в Самаре вступает в новую эру", — отметил в День рождения радиостанции заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

В новую эру вещания самарский "Маяк" вошел с девизом "Мы вместе". На протяжении нескольких недель из мультимедийной студии ГТРК "Самара" в прямой эфир в рамках одноименной акции выходили гости самарских смотрителей — врачи, представители бьюти-индустрии, адвокаты, юристы, предприниматели, экономисты. Разговор шел на самые разные темы, но лейтмотив был один — в эти непростые времена поддержка нужна как никогда. Мультимедийный форум носил патриотический характер, так как его основная направленность — консолидация гражданских сил для преодоления новых вызовов.

"Все эти годы мы рассказывали о событиях, слушали экспертов, аплодировали музыкантам и проводили большие мероприятия. Каждое было тематическим и отвечало запросам времени. Вот и сегодня мы собрались, чтобы поддержать друг друга в этот непростой период, найти совместно новые точки роста и перспективы развития. Потому что маяк — это сильный символ служения, помощи в преодолении опасности, выбора верного выхода из трудной ситуации. Он светит в темноте и указывает безопасный путь", — с такими словами к гостям праздника обратилась директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

8 апреля состоялся финал патриотический акции "Маяк. Мы вместе", приуроченный к 12-летию радиостанции. В большой студии ГТРК "Самара" собрались участники и гости программ, телезрители, радиослушатели и пользователи социальных сетей. С музыкальными номерами выступили самарские исполнители, поддерживающие любые мероприятия "Маяка" — талантливые вокалисты Алена Азарова, Евгений Разин, коллектив мастерской эстрадно-джазового вокала "Октавиани".

Александр Колсанов, ректор Самарского государственного медицинского университета: "С ГТРК Самарский медицинский университет связывают очень давние, такие теплые, человеческие и деловые отношения, уверен, что наша совместная работа продолжится, может быть, перейдет на какой-то новый уровень опять же во благо нашей земли Самарской, нашей российской земли".

Вера Глухова, генеральный директор "Садового центра Веры Глуховой": "Я хочу поблагодарить телерадиокомпанию ГТРК "Самара", поблагодарить радиостанцию "Маяк" за возможность бывать здесь, за возможность рассказывать о своем бизнесе, за возможности расти нам всем вместе".

Алексей Кокин, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области: "Вы не только дружная семья, которая совместно делает замечательные проекты, которые двигают наш регион, но вы создаете площадку, на которой мы можем показать наше единство".

Сергей Мирзоян, управляющий партнер адвокатского бюро "Мирзоян, Селиванова и партнеры": "Акция "Мы вместе" для меня это три самых знаковых слова: это поддержка, это взаимоуважение, это, конечно же, профессионализм. Это тот самый случай, когда мы все вместе соответствуем всем этим трем критериям".

Акция "Маяк. Мы вместе" не заканчивается. Здесь всегда готовы к новым знакомствам и продолжению уже состоявшихся проектов — на волне 92,1 FM, в эфире канала "Самара 24" и в группе ГТРК "Самара" в контакте.