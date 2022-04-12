"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое"

"Единая Россия" запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое". Он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места.

Координатором проекта стал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

"У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум — сделать лучше", — сказал он.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. "У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках", — сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы партпроекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу "одного окна", куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

"У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев", — пояснила Татьяна Буцкая.

Инициативу "Единой России" по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта "Единой России" станут "Опора России", "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.

Обсуждение мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и грамотного ценообразования на основные продукты питания, товары первой необходимости на территории Самарской области в условиях санкций уже неоднократно становилось центральной темой обсуждения депутатов фракции "Единой России" в региональном парламенте.

Руководитель фракции Александр Живайкин подчеркнул, что страна столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией и важно незамедлительно развернуть весь потенциал экономики на защиту системообразующих отраслей, предприятий.

"Уже сейчас мы видим, что на полках магазинов отечественная продукция занимает большую часть ассортимента товаров первой необходимости. Импортозамещение имеет ряд неоспоримых плюсов: это перспектива роста потребления товаров внутреннего производства, открытие новых предприятий и увеличение рабочих мест. В перспективе — развитие технологий и снижение зависимости от импорта товаров из других стран", — подчеркнул он.