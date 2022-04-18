"Единая Россия" и "Почта России" создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране

"Единая Россия" и "Почта России" создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития.

До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии "Государство для человека", глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями "Единой России".

"Почта - это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг - здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. "Единая Россия" обратилась к президенту РФ с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем съезде партии он это предложение поддержал", - сообщил Александр Хинштейн.

В свою очередь, Максим Акимов поблагодарил "Единую Россию" за поддержку в реализации проекта и контроль за подготовкой заявок и проведением торгов с подрядчиками.

"Мы на всех этапах получаем полную поддержку, проект состоит на контроле региональных отделений партии. Если где-то возникают коммуникационные сбои, они оперативно исправляются губернаторами", - подчеркнул он.

Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположено в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет поволжские регионы, где у "Почты России" самая разветвленная сеть.

В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи лекарств - либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.

"Мы заинтересованы, чтобы проект работал максимально эффективно. В сельской местности живут миллионы наших избирателей. И модернизация почтовых отделений является поручением президента и одним из пунктов нашей народной программы", - заключил Александр Хинштейн.

Напомним, развитие "Почты России" и ее региональных сельских отделений включено в народную программу "Единой России". 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа съезда партии дал правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО "Почта России". 1 декабря кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 гг. 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

Очень важным событием для Самарской губернии стало создание крупного логистического центра в Преображенке, открытие которого позволит создать более 500 новых рабочих мест. В Самаре "Почта России" планирует открыть единый федеральный кол-центр поддержки клиентов "Почты России" площадью 3 тыс. кв. м, он появится в Самаре до конца 2022 года.

Александр Хинштейн отметил, что инициативу о создании в Самаре федерального колл-центра, другие решения очень важно реализовывать на территории региона: "Самарская область служит хорошим примером коллаборации между Почтой и всеми органами власти. Я очень рад тому, что у нас это получается. Как член профильного комитета, как член совета директоров "Почты России" я, конечно, стараюсь максимально вовлекать нашего крупнейшего оператора в работу на территории региона и в создание новых рабочих мест. Очень приятно, что наши инициативы находят поддержку".

Напомним, в Самаре "Почта России" также займется реставрацией старинного особняка Неронова. Он находится на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской. Решение о реставрации приняли после того, как глава региона, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и гендиректор "Почты России" Максим Акимов осмотрели здание. После реконструкции в здании разместят современное почтовое отделение.