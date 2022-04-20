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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту "Единой России", за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

"Георгиевская лента вот уже много лет служит символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью прикрепляем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты готовятся в Литве и Молдове", - отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

"Мы не случайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами - символом нашей Победы тогда и теперь", - подчеркнул он.
В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель "Волонтеров Победы" Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции "Георгиевская Ленточка".

"Волонтеры Победы" раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать "подпольно", поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как в некоторых странах за рубежом за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг - защитить символ Победы и героического подвига наших дедов", - подчеркнула Ольга Занко.

Региональный координатор партийного проекта "Историческая память", вице-спикер Самарской городской думы Сергей Рязанов считает, что необходимость в официальном признании Георгиевской ленты как символа воинской славы и закреплении этого на законодательном уровне назрела давно.

"Георгиевская ленточка давно стала символом Великой Победы, это не придуманный и не навязанный знак, он учитывает и российские традиции, и советские и понятен современной молодежи. Акция по раздаче георгиевских ленточек очень быстро набрала популярность, сама лента стала знаком для настоящих патриотов, символом принадлежности к Русскому миру, знаком того, что ты помнишь подвиги и победы своих предков. Законопроект четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью", - подчеркнул Сергей Рязанов.

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