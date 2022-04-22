Авторы бренда "Волга Мама": "Помимо ZARA и H&M, есть отечественные качественные марки"

Руководители популярного самарского бренда одежды "Волга Мама" Андрей Комзов и Василий Румянцев, чья штаб-квартира находится в Сызрани, рассказали Волга Ньюс, как они представляют будущее своего бизнеса в современных экономических реалиях, легко ли вести дела из небольшого провинциального города и какая поддержка от государства нужна малому предпринимательству, завязанному на легкую промышленность.

- Сколько лет бренд "Волга Мама" существует на рынке? В чем его философия?

А. К.: Наш бренд работает в Самаре уже десять лет - с 2012 года. Название родилось из любви к Волге и родному краю.

Мы производим повседневную удобную, качественную и красивую одежду. Не зацикливаемся на одном принте, делаем совершенно разные вещи - от варежек до курток. Много экспериментируем. Сейчас даже пробуем выпускать нижнее белье. Разбег в линейке продукции очень большой, и у нас много стратегических направлений, которые мы хотели бы развивать.

В Самаре у нас открыт магазин в ТЦ "Сила спорта", в Сызрани тоже есть своя отдельная точка продаж. Здесь мы продаем товары не только от "Волга Мама", но и отечественные бренды, близкие нам по философии и духу.

В.Р.: Наша философия - это любовь к родной земле и, конечно, создание удобной одежды, в которой можно ходить на работу и просто гулять по лесам, горам, волжскому берегу.

- Где находится ваше производство?

В. Р.: В последние два года шьем на своем производстве в Сызрани - здесь у нас открыт пошивочный цех, и около 90% продукции мы делаем у себя.

По тем позициям, которые мы не имеем возможности изготавливать сами, обращаемся к партнерам, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове.

Сырье стараемся закупать в России, но большая часть материалов, конечно, везется из Турции.

- Сколько человек у вас работает в пошивочном цехе? И легко ли сегодня найти себе команду в таком бизнесе?

А. К.: Сейчас с нами работают 10 человек. Мы собирали их с трудом, так как найти швею в любом регионе - большая проблема. Например, если взять наш город Сызрань, то местные учебные заведения, в которых готовили швей и конструкторов одежды, уже несколько не работают по этому направлению.

Местной пошивочной индустрии просто нет. Те молодые ребята, которые лет пять назад заканчивали обучение на швей, сегодня уже не хотят работать по специальности. И все это вместе превращается в гигантскую проблему.

В.Р.: Мы с большим трудом находим специалистов, которые имеют какой-либо опыт. В некоторых случаях обучаем людей практически с нуля, скажем так, дарим им профессию. Такова ситуация не только в Самарской области, но и по всей стране.

- Кто разрабатывает дизайн в вашей команде?

В.Р.: Мы все делаем совместно. У нас хорошая команда, и мы сработались вместе. Создаем проекты сообща, путем споров, проб и ошибок. У нас много экспериментальных вещей, есть даже огромная вешалка с дикими идеями.

А.К.: Мы ставим эксперименты на себе. Сами носим эти дикие варианты, и это помогает выявлять недостатки. Потом корректируем, и если все хорошо, то выпускаем серию. Большая заслуга всей нашей команды в том, что мы держим высокую планку качества. И конечно, мы ничего не смогли бы без этих десяти человек, которые все отшивают.

В.Р.: Хочется здесь по аналогии сравнить работу архитектора и строителя. Есть дизайн, который мы хотим воплотить, и есть конструкция, которую надо корректировать под возможность воплощения. В нашем случае конструктора можно назвать соавтором вещей.

- С какими командами вы уже делали совместные проекты?

В.Р.: Коллабораций очень много. Можно сказать, настолько много, что сейчас даже трудно вспомнить какие-то самые яркие. С "Крыльями Советов" ведем переговоры о совместной работе. Были интересные творческие союзы с организаторами 404fest, с футбольным клубом "Акрон" из Тольятти.

Коммерческий директор "Аврора Молл" о будущем ритейла в России Валентина Шириня, коммерческий директор самарского ТРК "Аврора Молл", в рамках проекта "Точки Роста" рассказала в интервью Волга Ньюс о том, чем грозит текущая экономическая ситуация крупным торговым объектам, как происходит "уход" брендов из России, кто их может заменить и придется ли нам снова мерить джинсы на картонке.

А.К.: Мы не ограничиваемся только нашим регионом, но сотрудничаем и с различными компаниями по всей стране. Например, мы выпускали футболки совместно с московским творческим объединением Gazgolder, также мы работали с Владимиром Минеевым из Ульяновска, который занимается боевыми искусствами, и с художником-иллюстратором Петром Скляром. Нас приглашают футбольные клубы. У нас даже есть проект с дирекцией стадиона в Нижнем Новгороде, где проходил чемпионат мира по футболу-2018.

- Как современная экономическая ситуация повлияла на ваш бизнес?

В.Р.: Мы во многом зависим от курса валют, потому что используем для производства материалы, которые надо покупать за доллары. Соответственно, из-за колебаний курса растет себестоимость наших вещей. Пока мы всеми правдами и неправдами стараемся сдержать рост цен, но рано или поздно повышение цены будет неизбежно.

А.К.: Мы вынуждены подстраиваться под меняющуюся ситуацию. А то, что рынок освобождается от конкурентов, - это, конечно, плюс.

- Сейчас рассматриваются инициативы поддержки малого и среднего бизнеса - налоговые каникулы, льготное кредитование… Как реально государство может поддержать такой бизнес, как у вас?

А. К.: Насколько нам известно, легкую промышленность уже принятые меры поддержки сильно не задевают. Но, конечно, мы воспользуемся всеми возможными поблажками и вариантами, чтобы снизить себестоимость нашей продукции. Лучшей поддержкой государства было бы восстановление легкой промышленности, чтобы появилась возможность закупать сырье в России, а не за рубежом.

Мы закупаем все сырье не в России не потому, что мы такие непатриотичные, а потому что у нас просто нет выбора. К тому же это дело не одного года.

В.Р.: Ниша разрушена во всех направлениях: сейчас она находится не на нулевом пороге, а просто в крайнем минусе. Потому что еще немного, и специалистов, способных обучать, просто не будет. Но надо еще понимать, что, допустим, образование "швея" - это не совсем то, что необходимо конкретно нашему производству. Ведь чему их обучают? Это больше похоже на пошив некой формы для военной обороны. А у нас все-таки вещи совершенно другого качества с применением иных технологий. Так или иначе практически всех приходится переучивать.

- О вашем бренде часто говорит губернатор и ставит ваш бизнес в пример. Как вам удалось завоевать такого серьезного инфлюенсера?

В. Р.: Думаю, это потому, что мы работаем на рынке стабильно с 2012 года и выпускаем качественную продукцию. Все это - результат нашей ответственной работы. Мы делаем то, что считаем правильным, и отвечаем за свою продукцию. Возможно, такое отношение и привлекает внимание.

- Как "пандемийный кризис" отразился на вашем бизнесе?

А.К.: Просто немножко поменялся рынок - из оффлайн-магазинов продажи ушли в онлайн. В силу того, что мы представлены и там, и там, у нас перераспределился рынок. Количество покупателей не уменьшилось, может быть, даже выросло, потому что география онлайн-продаж значительно шире, чем в оффлайновских магазинах.

В.Р.: Мы работаем на всю Россию. К 2019 году у нас было примерно девять точек продаж по стране. Но с пандемией мы сделали акцент на сайте - сюда приходят заказы со всего мира: от Белоруссии до Соединенных Штатов.

- Как думаете, в связи с тем, что в этом году, видимо, большинство будет путешествовать в рамках страны и не уезжать за рубеж, и с тем, что большие зарубежные фэшн-сети закрылись, вы станете популярнее?

А.К.: Мы надеемся, что наконец-то наши граждане перестанут смотреть за границы нашей страны и обратят внимание на нее саму, в том числе и на нас. Они поймут, что, помимо ZARA и H&M, есть отечественные качественные марки.

В.Р.: Тут надо уточнить, что мы не туристический бренд, а бренд повседневной одежды. Туристическая история сильно сужает аудиторию и преуменьшает отношение к бренду. У нас линейка товаров намного шире темы туризма. Мы планируем открытие новых магазинов в таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Кострома и другие. И на данный момент находимся в поиске партнеров.

- Ваша компания базируется в Сызрани, что немного рвет шаблон о том, что надо стремиться в столицу. Удобно ли вести бизнес из небольшого провинциального города?

В.Р.: Тут есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что здесь можно все делать более экономно, учитывая некий личный ресурс (в плане помещений, складов и так далее). Минус в том, что здесь очень маленький рынок труда и подбора персонала, также есть логистические нюансы.

- Сызрань - город, который знают во всей стране почему-то с иронической стороны. Вы как-то работаете с брендом города?

А.К.: Да, конечно. У нас есть товары, посвященные как Сызрани, так и другим городам на Волге. В данном случае (что касается Сызрани) ироничность мы пытаемся убрать созданием бренда Tomato capital, то есть "томатной столицы". У нас есть несколько вариантов принтов на эту тему, и тема пользуется спросом.

У нас есть серия футболок с разными городами - Кострома, Казань, Волгоград и другие. Здесь мы стараемся кратко описать то, чем они нам дороги, что мы о них знаем и почему любим.