"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут к 9 Мая акцию "Георгиевская ленточка" в России и на Донбассе

Партия направит георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобожденные территории. Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время.

Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников "Единой России", лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.

"Партия помогает распространить георгиевские ленточки в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года "Волонтеры Победы" помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. "Георгиевская лента" в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно служит символом объединения и символом правды", - сообщила она.

Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты.

"Поэтому вместе с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 млн до 5 млн рублей, для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием Интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня", - сообщила она.

В проведении акции "Георгиевская ленточка" помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.

"Сегодня добровольцы "Молодой гвардии" и актив волонтерского центра "Единой России" начали раздавать жителям областной столицы георгиевские ленточки, рассказывать историю и правила закрепления символа на одежде - с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям нашей страны. Получить георгиевскую ленточку можно будет во всех муниципальных образованиях региона. В Самаре центральными точками стали площадь Славы, площадь имени Куйбышева, фонтан на улице Осипенко в честь 40-летия Победы и Парк Победы. Всего жителям Самарской губернии раздадут более 50 тысяч георгиевских ленточек", - отметил координатор волонтерского центра партии "Единая Россия", и.о. руководителя "Молодой гвардии" Антон Родионов.

Напомним, 19 апреля "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.