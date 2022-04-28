Экономика региона продолжает развиваться

Об этом, в частности, говорилось на еженедельном оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.

Самарская область осваивает новые экономические и социальные рубежи, считает член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева. Она отмечает, что даже во время пандемии все экономические показатели продолжали расти. В текущем 2022 году увеличился спрос на продукцию местных производителей, на региональных предприятиях появились новые рабочие места, развивается бизнес у молодых предпринимателей. "Это происходит благодаря поддержке правительства на региональном и федеральном уровнях, - считает эксперт. - В текущем году уже введены различные меры для поддержки региональных предпринимателей и планируется еще введение множества инструментов для развития бизнеса. Больше значение придается стратегии импортозамещения, что позволит справиться с любыми возможными трудностями".