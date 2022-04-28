Экономика региона продолжает развиваться

Об этом, в частности, говорилось на еженедельном оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.
Самарская область осваивает новые экономические и социальные рубежи, считает член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева. Она отмечает, что даже во время пандемии все экономические показатели продолжали расти. В текущем 2022 году увеличился спрос на продукцию местных производителей, на региональных предприятиях появились новые рабочие места, развивается бизнес у молодых предпринимателей. "Это происходит благодаря поддержке правительства на региональном и федеральном уровнях, - считает эксперт. - В текущем году уже введены различные меры для поддержки региональных предпринимателей и планируется еще введение множества инструментов для развития бизнеса. Больше значение придается стратегии импортозамещения, что позволит справиться с любыми возможными трудностями".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.