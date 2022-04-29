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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты дирекции BigData билайна разработали несколько решений в сфере видеоаналитики, которые могут сделать производственные процессы на предприятии более эффективными за счет применения нейросети, обученной уникальным навыкам, сообщил директор по продуктам и технологиям больших данных билайна Константин Романов.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

"Решений в области видеоаналитики сегодня на рынке достаточно много, однако наши модели, помимо классических функций контроля входа/выхода, распознавания цвета или лица, способны, например, определять возгорание или задымление, контролировать ношение средств индивидуальной защиты, а также определять выполнение торцевания бревен. Последний навык является уникальным на рынке", — сказал Романов.

По его словам, весь описанный функционал был подтвержден в ходе пилотов, проводимых на предприятиях промышленности. "Точность модели для определения ношения касок, средств индивидуальной защиты и их цвета достигла 98-99% как при естественном, так и при искусственном освещении. Модель подсчета количества задействованных сотрудников оказалась точна на 97%. Также с максимальной точностью в ходе пилотов наша модель определяла длину остатка бревна после операции торцевания", — пояснил представитель билайна.

Романов отметил, что применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних, узнавать о попытках хищений, минимизировать ручной труд и влияние человеческого фактора на важные производственные процессы.

Кроме того, "умная" видеоаналитика билайна поспособствует обеспечению надежной пропускной системы, защите чувствительной информации от внешнего и внутреннего вмешательства, сокращению репутационных рисков, а также повышению производительности сотрудников до 50%.

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