В Самарской области открыты муралы в память о героях специальной военной операции

Накануне 77-й годовщины Великой Победы, 8 мая, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественной линейке самарской школы №72, посвященной открытию на фасаде здания мурала в честь полковника, командира воинской части Руслана Руднева, погибшего во время проведения специальной военной операции на Украине.
Руслан Руднев служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Выполняя свой служебный и гражданский долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации Украины, защите жителей ДНР и ЛНР. Указом президента страны Владимира Путина он был посмертно награжден орденом Мужества.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего офицера. "Я думаю, что каждый из нас понимает, что это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас. То, что родная школа Руслана Игоревича вышла с такой инициативой увековечить память о нем, очень важно. Я благодарю всех, кто вышел с этой инициативой, кто помог ее реализовать", — обратился Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул, что в День Великой Победы — святого для каждого россиянина праздника, все жители страны с гордостью и честью в торжественной обстановке вспомнят воинов, защитников Отечества, которые сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны.
"Вспомним и сегодняшних героев, защитников нашей Родины, — акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров. — Они сражаются там, чтобы мы здесь жили мирно, чтобы над нашей самарской землей, над Россией было мирное небо. Сегодня они также, как их деды и прадеды, следуя заветам героического поколения фронтовиков, очищают мир от нацизма, защищают наше право на независимость, право жителей Донбасса жить в соответствии со своими традициями, говорить на родном языке. Вечная слава павшим героям"!
Руководитель области выразил уверенность в том, что память и подвиг Руслана Руднева всегда будут служить основой для воспитания новых поколений молодежи — истинных патриотов страны. "Я надеюсь, все, кто сегодня учится и будет учиться в школе Руслана Игоревича, с дороги никогда не свернут и всегда будут верны принципам неприятия нацизма и всего того зла, которое он несет и принес нашей родной земле, России, будут всегда готовы встать на защиту нашей великой Родины", — уверен Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил искренние слова благодарности родителям героя, учителям, "которые воспитали настоящего патриота".
С ответными словами благодарности к губернатору обратился брат погибшего офицера Олег Руднев: "Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за оказанное внимание подвигу брата и его родным. Нам это было очень нужно в нелегкое для нас время".
"Уверен, каждый из учеников, глядя на портрет Руслана Игоревича Руднева, будет гордиться тем, что он закончил эту школу, — отметил генерал-лейтенант, почетный председатель Самарского регионального отделения Российского союза ветеранов войны и Вооруженных сил РФ Анатолий Шаповалов. — Руслан Игоревич станет примером для всех, ведь он погиб не просто так, он выполнял свой воинский долг, защищая детей, родителей, стариков, население ДНР и ЛНР, отдал свою жизнь ради жизни будущих поколений".
Всего в Самарской области торжественно открыли 4 мурала, посвященных героям-защитникам мирной жизни на Донбассе: в Самаре, Сызрани и селе Шигоны. Все произведения выполнены в едином стиле: в качестве фона для портретов выбраны цвета флага Российской Федерации, военная техника, а также награды, имена и воинские звания героев.
На общем тематическом мурале, который открылся в областной столице на ул. Самарской, изображен российский триколор, а в основе композиции — солдат, держащий на руках ребенка. Собирательный образ солдата с ребенком на руках олицетворяет идею ценности мирной жизни, а дети — ее цветы, которые могут быть варварски сорваны и растоптаны идеологией неонацизма.Места для создания муралов выбраны не случайно, — все они связаны с жизнью героев. Произведения уличного искусства были созданы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области и при участии жителей региона.
Так, в г. Сызрань перед началом работ по созданию мурала памяти Вячеслава Бараева, капитана вооруженных сил Российской Федерации, погибшего во время спецоперации в Донбассе, общественники ТОС провели опрос жильцов пятиэтажного дома № 22 на ул. Лазо в микрорайоне, где жил и учился Вячеслав Бараев. Все жильцы одобрили предложение изобразить портрет Вячеслава на стене дома. 3 и 5 марта 2022 г. Вячеслав Бараев был дважды награжден Орденом мужества.
В селе Шигоны мурал в память о Дмитрии Афанасьеве изображен на фасаде школы, где он учился. В ближайшее время образовательному учреждению присвоят имя героя.
Последние комментарии
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Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость