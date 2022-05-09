"Единая Россия" зажгла Вечные огни в Мариуполе. Партия проводит в регионах России, на Донбассе и освобождённых территориях патриотические мероприятия ко Дню Победы.

Впервые за 8 лет у памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам "Единой России", "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" помогали мирные жители.

"В этом году 9 мая в Мариуполе — особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну", — подчеркнул депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента "Воину-освободителю Донбасса". Это самая большая в мире Георгиевская лента — ее площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции "Сад памяти", которая проводится вместе с "Единой Россией", на аллеях "Памяти мариупольцев, погибших в 2014–2022 годах", и "Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя", высадили деревья.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с "Волонтерами Победы" проводит в народных республиках акции "Подарок ветерану" и "Георгиевская ленточка". Старт акции "Подарок ветерану" в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала "Единая Россия". Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики "Единая Россия" откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.

Секретарь Самарского регионального отделения партии, глава региона Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война, мы будем вновь и вновь рассказывать нашим детям о том, за что сражались их прадеды. За что сейчас сражаются их отцы и братья.

"Во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, наших дорогих ветеранов сейчас наши солдаты и офицеры вновь бесстрашно вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных граждан. Также, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют мужество и отвагу, — отметил Дмитрий Азаров. — Каждый день мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия их тщетны, и никому не по силам сломить российский народ".

Губернатор Самарской области заявил, что нельзя позволить никому искажать историю, переписывать ее страницы, умаляя подвиги наших предков, 77 лет назад принесших мир и свободу всему миру. Важно помнить, гордиться и приумножать их славу. День Победы останется вечным гимном смелости, несокрушимости и единства.