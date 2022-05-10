"Единая Россия" проводит на освобожденной части Донбасса патриотические мероприятия

По сообщению сайта "Единой России" ER.ru, партия проводит в регионах России, на Донбассе и освобожденных территориях патриотические мероприятия к Дню Победы.

Впервые за восемь лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе. У памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам "Единой России", "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" помогали мирные жители.

"В этом году 9 Мая - в Мариуполе особенный день. Мариупольцы, как никто, чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня в первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и в восстановлении родного города. Мы построим красивый город, и нам поможет в этом память о наших предках - о тех, кто победил войну", - подчеркнул депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента "Воину-освободителю Донбасса". Это самая большая в мире Георгиевская лента - ее площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции "Сад памяти", которая проводится вместе с "Единой Россией", на аллеях "Памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах" и "Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя" высадили деревья.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с "Волонтерами Победы" проводит в народных республиках акции "Подарок ветерану" и "Георгиевская ленточка". Старт акции "Подарок ветерану" в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник подвигу бабушки Ани, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала "Единая Россия". Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики "Единая Россия" откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть три-четыре таких учебных заведения.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин рассказал об акции: "На территории региона только за первую неделю мая уже прошло более тысячи патриотических акций, флешмобов, уроков Мужества, митингов-концертов, авто- и велопробегов: "Сад памяти", "Аллея Победы", "Окна Победы", "Цветы Победы".

Он отметил, что для депутатов фракции особое место занимает поздравление ветеранов.

"С особым трепетом мы ждем 9 Мая и возможности лично встретиться с участниками войны или позвонить им. В регионе осталось 423 ветерана-участника войны. Уже сейчас в нескольких районах Самары и области прошли парады возле домов фронтовиков и концерты во дворе Самарского госпиталя ветеранов войны, организованные единороссами и активом МГЕР", - поделился информацией Александр Живайкин.

По инициативе "Единой России в регионе был организован конкурс патриотической и военной песни "Vиват, Россия!"

"В конкурсе приняло участие более 1500 человек. Гала-концерт песенного конкурса состоялся в парке Победы как раз накануне праздника. Награждение победителей совместили с конкурсом полевых кухонь", - рассказал вице-спикер областного парламента.



