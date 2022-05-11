Импортозамещение в действии: как "ТЭХ-Групп" заменила гидразин-гидрат

В современных условиях многие предприятия активно перестраиваются в соответствии с жесткими западными санкциями. В связи с санкциями пришлось срочно решать проблемы с поставщиками, сырьем, логистикой, при этом вынужденно отказываясь от импортных компонентов. И взятый некоторыми российскими компаниями курс на импортозамещение приносит положительные результаты.

Так тольяттинская промышленная компания "ТЭХ-Групп", которая более 20 лет занимается промышленной водоочисткой и водоподготовкой, а также выпуском химических реагентов для обработки воды, в нынешних условиях успешно осуществляет эффективную и недорогую замену импортного продукта — гидразин-гидрата.

Как известно, гидразин-гидрат — это вещество 1-го класса опасности, один из компонентов ракетного топлива. В Европе применение этого химического вещества запрещено, потому что оно оказывает токсичное воздействие на персонал предприятий и окружающую среду. В России гидразин-гидрат применяется для защиты теплообменного оборудования от коррозионных процессов на ТЭЦ и котельных, и от его применения зависит, как пройдет отопительный сезон.

В качестве достойной экономической и экологической альтернативы гидразин-гидрату "ТЭХ-Групп" предлагает специальную линейку экологически безопасных, отечественных реагентов — поглотителей кислорода торговой марки ИВА на основе карбогидразида, диэтилгидроксиламина, метилэтилкетоксима. Это позволяет эффективно бороться с процессами образования накипи и коррозии в оборудовании и трубопроводах ТЭЦ, а также значительно снижать воздействие на экологию в России и при этом добиваться максимальной экономии.

Компанией "ТЭХ-Групп" уже накоплен большой положительный опыт работы на таких крупных предприятиях, как "РОСНЕФТЬ", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР-Холдинг", "Северсталь", химических предприятиях "КуйбышевАзот", "ТольяттиАзот", холдинг "Акрон", "Квадра", "Т Плюс" и другие. И здесь речь идет не только о простой замене или модернизации водоподготовительного оборудования, но и о полном сопровождении обработки воды на ТЭЦ в течение года, о реконструкциях химцехов с переводом их на современные и более экологичные методы очистки воды.

По словам директора "ТЭХ-Групп" Алексея Гридчина, отечественная энергетика в последнее время прикладывает большие усилия в плане уменьшения негативных влияний на окружающую среду.

"Наша компания может предложить такие технологии очистки воды, которые способны сэкономить потребление реагентов в 1,5-2 раза, снизить потребление воды в 2-5 раз. И в этом мы активно помогаем нашим российским партнерам-энергетикам, совместно с ними работаем над внедрением в производство экономичных и экологичных проектов" — пояснил Алексей Гридчин.