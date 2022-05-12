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Владимир Гутенев провел дистанционный прием граждан Самарской области

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 мая, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев провел дистанционный прием граждан Самарской области на базе общественной приемной председателя партии "Единая Россия". Прием проходил в рамках депутатской региональной недели.

Жители области обращались к парламентарию с вопросами не только частного характера, но и касающимися перспектив дальнейшего развития региона. В частности, от главного инженера ООО "Энергоремсервис" г. Тольятти прозвучало предложение рассмотреть возможность перехода на прогрессивную систему налогообложения физических лиц в РФ. По его мнению, это поможет наполнить бюджет в условиях санкционного давления Запада и в целом положительно скажется на финансовом благополучии страны.

Владимир Гутенев отметил, что сразу после распада Советского Союза в России была введена прогрессивная шкала налога на доходы физлиц: чем больше доход получал россиянин в год, тем больший налог он платил. С целью вывода зарплат из конвертов и наполняемости бюджета была введена плоская шкала налогообложения в 13%.

"С января прошлого года федеральным законом был зафиксирован налог в 15% на доходы более 5 млн рублей. Дальнейшее изменение налоговой системы в этом направлении на данный момент не рассматривается, чтобы не спровоцировать работодателей и самих граждан на сокрытие своих доходов", - подчеркнул парламентарий.

Пресс-секретарь отделения "Молодая Гвардия" г. Тольятти интересовалась сроками создания в Самарской области технопарка по развитию радиоэлектронной промышленности. Глава думского комитета по промышленности и торговле рассказал о результатах выездного заседания отраслевого Экспертного совета, которое прошло в регионе 13 апреля.

"Именно Самарская область имеет большой потенциал притяжения промышленных компетенций, связанных с разработкой и локализацией инноваций в сфере радиоэлектроники и электронной промышленности. В регионе расположены очень емкие и важные в производственных цепочках кооперации потребителей опорные университеты и Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", индустриальными партнерами которого служат Ростех и Роскосмос. Первый технопарк, который есть возможность развернуть уже в 2023 году, может стать одним из драйверов открытия радиоэлектронных производств и обеспечить связку науки с промышленностью и индустриальными партнерами", - резюмировал Владимир Гутенев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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