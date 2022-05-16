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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Сын олигарха Сергея Говядина стал совладельцем винзавода "Тольяттинский"

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Винзавод "Тольяттинский" вновь сменило собственника. Долей московского бизнесмена Антона Андрейчикова в 80% теперь владеет Артем Говядин, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами сына бизнесмена Сергея Говядина, которого СМИ называют владельцем "Главпродукта".

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Антон Андрейчиков выкупил ООО "Винзавод "Тольяттинский" весной 2021 года. Тогда он погасил долги перед налоговиками в размере 48,6 млн руб. и вывел предприятие из очередной процедуры банкротства. Однако уже в этом году Андрейчиков обратился в суд за признанием завода банкротом с общей суммой требований почти 45 млн рублей. Арбитраж отказал в связи с введением в марте моратория на возбуждение дел о банкротстве.

По информации ИАС Seldon.Basis, 6 мая была внесена запись о смене основного собственника "Тольяттинского". Доля стоимостью 40 млн руб. теперь принадлежит Артему Говядину. Кроме того, на предприятии сменился гендиректор: с 14 марта винзаводом руководит Василий Верещако.

Артем Говядин также стал собственником ООО "ЛО Альянс", ведущего деятельность в области права и ранее принадлежащего Антону Андрейчикову. Говядину принадлежат доля 28,5% в столичном ООО "Юнит-продукт" (оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами), 15% в ООО "ВР-РМГ" и 100% ООО "Безопасные технологии связи" (разработка компьютерного ПО).

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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