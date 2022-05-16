Сын олигарха Сергея Говядина стал совладельцем винзавода "Тольяттинский"

ООО "Винзавод "Тольяттинский" вновь сменило собственника. Долей московского бизнесмена Антона Андрейчикова в 80% теперь владеет Артем Говядин, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами сына бизнесмена Сергея Говядина, которого СМИ называют владельцем "Главпродукта".

Напомним, Антон Андрейчиков выкупил ООО "Винзавод "Тольяттинский" весной 2021 года. Тогда он погасил долги перед налоговиками в размере 48,6 млн руб. и вывел предприятие из очередной процедуры банкротства. Однако уже в этом году Андрейчиков обратился в суд за признанием завода банкротом с общей суммой требований почти 45 млн рублей. Арбитраж отказал в связи с введением в марте моратория на возбуждение дел о банкротстве.

По информации ИАС Seldon.Basis, 6 мая была внесена запись о смене основного собственника "Тольяттинского". Доля стоимостью 40 млн руб. теперь принадлежит Артему Говядину. Кроме того, на предприятии сменился гендиректор: с 14 марта винзаводом руководит Василий Верещако.