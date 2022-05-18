Оператор билайн улучшил связь в общественных пространствах Самарской области

Технические специалисты компании планомерно расширяли сетевое покрытие в регионе: строили новые базовые станции и модернизировали существующую инфраструктуру. В 2021 году в особом фокусе билайна было улучшение качества связи в общественных пространствах: в торгово-развлекательных комплексах, парках и скверах, медицинских учреждениях, вокзалах и др.

Например, билайн значительно повысил качество мобильных сервисов на территории Дворца культуры "Нефтяник" и расположенного рядом сквера Нефтяников. В прошлом году полное покрытие LTE от билайн появилось и в Ледовом дворце спорта в Самаре, и абоненты могут делиться впечатлениями от спортивных состязаний и концертов любимых исполнителей даже в условиях многократной нагрузки на сеть. Зрители Самарского государственного цирка, на территории которого оператор также улучшил связь, могут пользоваться мобильным интернетом и оставаться на связи для решения срочных вопросов.

Кроме того, в прошлом году оператор установил вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать голосовую связь и мобильный 4G-интернет на высоком уровне, в крупных торговых центрах области — "Вавилон", "МИР", "Аквариум" в Самаре, "Плаза" в Новокуйбышевске. Благодаря этому сегодня посетители комплексов могут сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах и выбирать лучшее предложение или во время отдыха на фудкорте смотреть видео.

"С приходом теплых дней наши абоненты все чаще предпочитают проводить время за пределами дома: мы фиксируем рост потребления трафика в парках и скверах области, в торговых центрах, в общественных пространствах. Поэтому мы с особым вниманием относимся к вопросам улучшения качества наших услуг на территориях массового пребывания людей, чтобы каждый наш абонент мог пользоваться мобильными сервисами на хороших скоростях, а главное — оставаться на связи с родными и близкими", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Оператор билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети оператора на тариф "Близкие люди 2" до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи. С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения на ТП "Близкие люди 2" в ряде городов можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз. Подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.