Оператор билайн улучшил связь в общественных пространствах Самарской области

Технические специалисты компании планомерно расширяли сетевое покрытие в регионе: строили новые базовые станции и модернизировали существующую инфраструктуру. В 2021 году в особом фокусе билайна было улучшение качества связи в общественных пространствах: в торгово-развлекательных комплексах, парках и скверах, медицинских учреждениях, вокзалах и др.
Например, билайн значительно повысил качество мобильных сервисов на территории Дворца культуры "Нефтяник" и расположенного рядом сквера Нефтяников. В прошлом году полное покрытие LTE от билайн появилось и в Ледовом дворце спорта в Самаре, и абоненты могут делиться впечатлениями от спортивных состязаний и концертов любимых исполнителей даже в условиях многократной нагрузки на сеть. Зрители Самарского государственного цирка, на территории которого оператор также улучшил связь, могут пользоваться мобильным интернетом и оставаться на связи для решения срочных вопросов.
Кроме того, в прошлом году оператор установил вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать голосовую связь и мобильный 4G-интернет на высоком уровне, в крупных торговых центрах области — "Вавилон", "МИР", "Аквариум" в Самаре, "Плаза" в Новокуйбышевске. Благодаря этому сегодня посетители комплексов могут сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах и выбирать лучшее предложение или во время отдыха на фудкорте смотреть видео.
"С приходом теплых дней наши абоненты все чаще предпочитают проводить время за пределами дома: мы фиксируем рост потребления трафика в парках и скверах области, в торговых центрах, в общественных пространствах. Поэтому мы с особым вниманием относимся к вопросам улучшения качества наших услуг на территориях массового пребывания людей, чтобы каждый наш абонент мог пользоваться мобильными сервисами на хороших скоростях, а главное — оставаться на связи с родными и близкими", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Оператор билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети оператора на тариф "Близкие люди 2" до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи. С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения на ТП "Близкие люди 2" в ряде городов можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз. Подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт